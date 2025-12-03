Abierta la vacunación frente a la gripe a todos los menores de 18 años en Aragón

Vacunar a los niños y jóvenes contra la gripe protege su salud y reduce hospitalizaciones. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Servicio Aragonés de Salud han establecido nuevas medidas para favorecer la vacunación de la población menor de edad con el objetivo de evitar la propagación de la epidemia de gripe. Una de ellas es que desde este jueves 4 de diciembre, todos los menores de 18 años pueden vacunarse frente a la gripe, independientemente de si forman o no parte de alguno de los grupos a los que se recomienda.

Para ello, desde este miércoles está abierta ya la posibilidad de solicitar cita para este grupo de población, a través de Salud Informa. Además, los centros de salud están trabajando para favorecer la accesibilidad de este grupo de población a la vacunación frente a la gripe, promoviendo jornadas de vacunación sin cita o ampliando el horario.

Por ejemplo, en la provincia de Huesca, se han habilitado puntos de vacunación sin cita para menores de edad en la ciudad de Huesca, Sabiñánigo y Ayerbe. En la capital oscense, este jueves, 4 de diciembre, y el martes, 9 de diciembre, se van a celebrar dos jornadas de vacunación sin cita para menores de 18 años, en el centro de salud Pirineos, en horario de 16.00 a 20.00 horas.

Por su parte, el centro de salud de Sabiñánigo ofrecerá vacunación sin cita para menores de edad, el martes y miércoles, 9 y 10 de diciembre, de 16.00 a 19.00 horas. Y el centro de salud de Ayerbe, el martes, 9 de diciembre, de 16.00 a 18.00 horas.

Respecto a la ampliación de horario, el centro de salud de Valdespartera, en Zaragoza, vacunará a niños de entre 6 meses y 14 años, este viernes, 5 de diciembre, de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. En este caso, es necesario pedir cita previa, a través de la app y web de Salud Informa, o en el mostrador del centro.

Vacunar a los niños y jóvenes contra la gripe es fundamental porque protege su salud y reduce hospitalizaciones. La gripe no debe banalizarse ya que puede derivar en otitis, bronquitis, neumonía o fiebre alta que requiere ingresos hospitalarios.Además, vacunar a los menores no solo les protege a ellos, sino también a personas vulnerables de su entorno, como abuelos o familiares con enfermedades crónicas, que muchas veces ejercen, además, de cuidadores.