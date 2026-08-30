Abierto el plazo de solicitudes para el curso de inglés a distancia That's English!

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ZARAGOZA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proceso de admisión del programa That's English! en Aragón para el curso 2026/27, tendrá el plazo abierto hasta el próximo 21 de septiembre. Se trata de un sistema oficial de enseñanza de inglés a distancia del Ministerio de Educación, FP y Deportes que se imparte en colaboración con el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón a través de la red de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

El programa está organizado de forma modular y abarca los niveles básico (A2), intermedio (B1 y B2) y avanzado (C1) de inglés y permite obtener certificaciones oficiales reconocidas dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

El proceso de solicitud de plaza para participar en este programa ha de realizarse en la sede electrónica del Gobierno de Aragón y se puede acceder de forma directa al trámite en este enlace.

El alumnado, tanto el antiguo como el de nuevo ingreso, pueden presentar su solicitud de admisión hasta el próximo lunes 21 de septiembre a las 14.00 horas. Quienes tengan conocimientos previos de inglés y deseen acceder a un nivel superior al A1 podrán realizar una prueba de nivel (VIA) online o presencial.

EN LA WEB

El asesoramiento y la atención al estudiante se lleva a cabo en las Escuelas Oficiales de Idiomas, que coordinan la formación y también son responsables de realizar las pruebas de evaluación y atender las tutorías.

En el caso de que la demanda supere la oferta, se realizará un sorteo público para la adjudicación de vacantes el martes 25 de septiembre a las 10.00 horas; el período de matrícula para admitidos va del 29 de septiembre al 8 de octubre.

La matrícula ordinaria para nuevos alumnos tiene un coste de 210 euros e incluye el pack completo de materiales y acceso a todos los servicios digitales que componen el curso. Los alumnos repetidores cuentan con una tarifa reducida de 131 euros y también hay bonificaciones y exenciones para familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, parados mayores de 52 años y personal de la Administración Pública.

Esta formación a distancia combina varios recursos multimedia para facilitar el aprendizaje autónomo a través de una plataforma de e-learning propia, una aplicación móvil gratuita y también con el visionado de los episodios del programa de televisión That's English!.

Toda la información sobre el proceso y el acceso a la plataforma de solicitud de plaza está disponible en el portal 'educa.aragon.es' y recogida en este enlace 'https://educa.aragon.es/web/guest/thats'. Las personas interesadas también pueden dirigirse a su Escuela Oficial de Idiomas de referencia para resolver cualquier duda.