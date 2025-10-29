El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, satisfecho por las últimas resoluciones judiciales

Archivo - Varias personas observan las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, se ha mostrado satisfecho ante las últimas resoluciones judiciales sobre el caso de las pinturas de Sijena, después de que la jueza de Huesca encargada del caso haya denegado a la Generalitat de Cataluña entrar en el litigio como parte afectada.

También ha denegado la solicitud del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de encargar otro informe técnico sobre el estado de la sala que alberga actualmente las pinturas murales.

Se trata de un nuevo revés judicial tanto para la Generalitat como para el MNAC por el litigio abierto por el traslado a Aragón de las pinturas de Sijena que siguen en su poder.

De esta forma, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca ha resuelto por la vía rápida dos asuntos que habían remitido ambas partes, la Generalitat y del MNAC, que pretendían aparecer como afectada y un informe sobre la sala 16 del museo, respectivamente.

La Generalitat quería personarse como parte afectada en la causa y se ha rechazado porque no forma parte de la causa, ya que el condenado a cumplir la sentencia es el MNAC, que debe devolver los bienes a Aragón.

"La verdad es que estamos muy satisfechos y es que este tema está bastante claro, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento no solicitamos en ningún momento ninguna condena contra la Generalitat, la condena es contra el Museo de Barcelona, que tiene su propia personalidad jurídica y es quien tiene que hacer esa devolución", ha manifestado Jorge Español.

En segundo lugar, la Justicia tampoco contempla la solicitud del MNAC, que pidió a la jueza la intervención de Patrimonio Nacional.

El abogado ha reconocido que "esta es una ejecución difícil, pero se puede y se debe hacer, hay que ejecutar la sentencia y para ello todas las partes, Gobierno de Aragón, MNAC y Ayuntamiento deben dar lo mejor de sí mismos para facilitar a la jueza esta difícil acción".