La acampada por la vivienda de Zaragoza se levanta esta tarde para seguir la lucha en asambleas y por los barrios

Tiendas de campaña en la acampada del Sindicato de Inquilinas. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda instalada en la plaza de España de Zaragoza se levantará a las 15.00 horas de este sábado para después de tres horas, a las 18.00 horas, acudir a la manifestación que partirá de la plaza Santo Domingo, en el Casco Histórico y continuar la lucha en asambleas que además quieren extender a otros puntos de la ciudad para que se sumen más colectivos.

A partir de las 15.00 horas comenzarán a recoger las 130 tiendas de campaña, que a iniciativa del Sindicato de Inquilinas se instalaron la noche del pasado jueves, 1 de octubre, en esta céntrica plaza de Zaragoza.

Así, lo ha dado a conocer la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Paula Ríos, quien ha dicho que tras levantar el asentamiento "continuará la lucha por otros medios" y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a la manifestación de esta tarde.

"Tenemos que demostrar que estamos hartas, que somos miles y que queremos acabar con el negocio de la vivienda", ha enfatizado. "Han sido días de solidaridad y de demostrar que somos capaces de tomar el espacio público que están intentando privatizar y de defender lo que es nuestro", ha reivindicado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Paula Ríos ha lamentado que la votación de este viernes en el Congreso de los Diputados donde decayeron los dos reales decreto "demostró que todos los partidos del arco parlamentario legislan a favor del rentismo".

Al respecto, ha explicado que propusieron unos "parches llenos de agujeros, que ofrecían además bonificaciones fiscales a rentistas y compensaciones a los caseros que nos quieren echar de nuestra casa". Y los otros porque "ni siquiera esos parches llenos de agujeros fueron capaces de aprobar".

"EL CAMBIO VIENE POR LA FUERZA"

De esta votación han extraído la lección "clara": "Nadie nos va a regalar nada. Cualquier conquista, cualquier cambio solo puede venir de la fuerza de la clase trabajadora organizada. Y por eso las próximas semanas, los próximos meses tienen que seguir siendo meses de lucha", ha razonado.

Ha reconocido que será un camino "largo" con mucho trabajo por hacer para "seguir extendiendo la lucha a los barrios, a los centros de estudio y a los centros de trabajo".

Por eso después de la manifestación de esta tarde han convocado una gran asamblea abierta a la ciudadanía, en la plaza San Pablo, para el jueves, 8 de octubre, a las 19.00 horas.

"Queremos dejar claro que levantar la acampada no significa en ningún caso acabar aquí. La lucha sigue, es el único camino y nos vemos esta tarde a las 6 en la Plaza Santo Domingo", ha animado.

"ACAMPADA DE ÉXITO"

Paula Ríos ha asegurado que estas dos noches de acampada han sido "un éxito" porque han demostrado "tener la fuerza de levantar un campamento en pocas horas, de convocar a cientos de personas", no solo los que han participado en las actividades del asentamiento sino que les ha escrito "muchísimas, muchísimas personas para enviar materiales, apoyo, dinero y pasarse a apoyar".

"Sin duda, ha observado, ha sido una manera de visibilizarnos, de que más gente nos conozca y de demostrar de lo que somos capaces" al argumentar que "hace tres semanas ocupar la plaza de España con un campamento lleno de pancartas diciendo que hay que acabar con el negocio de la vivienda parecía imposible y sin embargo hoy es realidad".

Esto les demuestra que no pueden "estar resignadas", sino que las cosas "pueden cambiar y que en ningún caso lo que ha sucedido estos días puede ser un motivo para la desesperanza, sino todo lo contrario para redoblar la rabia y redoblar la organización".

Ante un posible adelanto de elecciones generales, Paula Ríos ha abundado en que "hay que seguir luchando". "No tenemos confianza en ninguno de los partidos políticos que actualmente están en el Congreso de los Diputados. No van a legislar a nuestro favor, entonces cualquier mejora habrá que arrancarla y por eso habrá que seguir luchando".

En cuanto a la forma de articular esa lucha, Ríos ha avanzado que el "desborde" de estos días se podrá recoger de diversas maneras y por ello inciden en reforzar los sindicatos de vivienda, que son quienes llevan ahí muchísimo tiempo parando desahucios y organizando este conflicto, pero también, a extender la lucha a los barrios, a los centros de trabajo y a los centros de estudio".

Desde el Sindicato de Inquilinas van a intentar llegar a nuevos rincones de la ciudad a los que no han llegado hasta ahora. Será a partir de la asamblea del próximo jueves cuando se hará grupos de trabajo para extenderse a los barrios y llevar ese "sindicalismo de vivienda a los barrios".

HUELGA GENERAL

Respecto a la posibilidad de convocatoria de huelga general, ha comentado que "algunos agentes" han hecho ese llamamiento, y aunque consideran que "sería algo positivo", pero desde también son conscientes del "trabajo que supone convocar una huelga del trabajo de base en un momento en el que se llevan años sin vivir una".

A su parecer, hacen falta "muchas manos, mucho trabajo paciente y de hormiguita, invisible, más invisible del que ha habido hoy aquí". Por eso, ha reiterado el llamamiento a que se sumen los ciudadanos.

Preguntada por el apoyo de sindicatos, ha informado de que CCOO y UGT "de momento, no se han querido posicionar". "Somos conscientes de que son sindicatos que no están a menudo en la primera línea defendiendo los intereses de la clase trabajadora, entonces creemos que la única manera de que eso pudiese cambiar es que realmente el impulso desde abajo, desde la base, fuese tan fuerte que no les quedase otra manera".

Asimismo, ha asegurado que ni los sindicatos ni los partidos políticos en Aragón han tenido reuniones formales. "De momento no hemos tenido reuniones formales con ninguno de esos sindicatos a nivel de Aragón, ni tampoco hemos tenido reuniones con ningún partido político y no creemos que ellos nos vayan a regalar nada", ha zanjado.

INCIDENTE

A media mañana se ha producido un incidente entre un ciudadano que portaba una pancarta de apoyo a Ceuta y varios acampados, que le han increpado "fascista" porque se había quejado de que las tiendas de campaña le obligaban a hacer un rodeo por la plaza de España.

Tras discutir por la presencia de las tiendas de campaña ha desenrollado el cartel que decía "Real Decreto Urgente para Ceuta, ya" los acampados le ha gritado "fuera fascistas de nuestros barrios".

Tras desplegar el cartel una de las acampadas lo ha roto y le ha tirado a la cara los trozos, lo que ha provocado el aplauso de los otros acampados y el enfado del señor al que luego otro acampado le ha tirado agua de un botellín y le ha mojado la camisa, y que ha supuesto un mayor enfado hasta que ha llegado un vehículo de la Policía Nacional, a cuyos agentes les ha dado parte de lo sucedido.