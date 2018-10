Las actividades en torno al 8M continúan esta semana en Zaragoza con charlas y mesas redondas

Publicado 12/03/2018 10:30:02 CET

Las actividades programadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en torno al 8M, Día Internacional de las Mujeres, continúan esta semana con charlas y mesas redondas.

En la sede de la Casa de la Mujer, ubicada en la calle Don Juan de Aragón, este lunes, 12 de marzo, a las 19.00 horas, tendrá lugar la conferencia de la escritora, Nuria Varela, 'Salomón no era sabio. Don Juan no era un héroe y Lolita no es una historia de amor'.

Este miércoles, 13 de marzo, se llevará a cabo la mesa redonda 'Liderazgos transformacionales feministas: una mira desde las economías feministas de los cuidados', que estará moderada por la doctora en Relaciones de Género, María Añover.

Participarán representantes de la Fundación del Secretariado Gitano, la Comisión de la Mujer de la FABZ, el Grupo de Economías Feministas REAS Aragón, la Asociación de Mujeres con Discapacidad AMANEIXER, la Asociación de Mujeres de Senegal Kambengkafo, la Asociación de Mujeres de Mali, y el Colectivo Lefrig Asociación de Jóvenes Saharáuis.

Dos días después, el viernes 16 de marzo, se ha programado, a las 20.00 horas, la representación de 'La tumba de María Zambrano', dirigida por Jana Pacheco y posteriormente tendrá lugar un coloquio con actores y actrices en el Teatro del Merado, en la plaza de Santo Domingo. Las invitaciones se pueden recoger el mismo día en las taquillas.

#CARTOGRAFIASDEMUJERES

La tercera se semana de marzo comenzará con el coloquio 'Las mujeres inmigrantes y el empleo del hogar y de los cuidados' el día 19, a las 18.00 horas, tras el visionado del documental "En otra casa" de Carolina García.

En el debate intervendrán miembros del Colectivo Trabajador@s del hogar y los cuidados de Zaragoza y la abogada de USO, Marysol Ruberte; y lo moderará la antropóloga, Ana Lucía Hernández. Al día siguiente, el martes 20 de marzo, a las 19.00 horas tendrá lugar la actividad '#cartografiasdemujeres' diseñada por la fotógrafa y profesora de plástica, Marta Sánchez.

La última actividad será una master class de defensa personal para mujeres, que se impartirá el 24 de marzo, de 10.00 a 13.30 horas en el pabellón Príncipe Felipe. Se pueden inscribir participantes, de más de 14 años, en la dirección web 'http://www.zaragozadeporte.com//defensapersonalfemenina'.