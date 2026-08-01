Activo un incendio forestal a 2.000 metros de altura, en la Comarca de La Ribagorza (Huesca)

Incendio en Seira (Huesca). - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado en un macizo montañoso a más de 2.000 metros de altura, en Sierra Calva, en el término municipal de Seira, en la Comarca de La Ribagorza, está activo este sábado y medios del Gobierno de Aragón y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) trabajan en la zona.

El origen de las llamas en Seira es natural, consecuencia de una tormenta eléctrica que tuvo lugar este viernes y provocó una decena de incendios forestales en total, han indicado desde el Ejecutivo autonómico.

El fuego comenzó a las 18.20 horas del viernes, 31 de julio, y este sábado trabajan, por parte del Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón, cinco helicópteros con brigadas helitransportadas, un helicóptero de coordinación aérea, brigadas terrestres de bomberos forestales y Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN). A ellos se suman dos medios aéreos del MITECO.