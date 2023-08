TARAZONA (ZARAGOZA), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actriz Goize Blanco logra el Premio Revelación del XX Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo "Paco Martínez Soria", que se ha despedido este sábado con su gala de clausura que ha registrado un récord de asistencia de público al teatro Bellas Artes.

Esta edición ha estado marcada por el récord de asistencia de público que consolida el certamen como el más importante del panorama nacional y lo convierte en un referente del cine español.

Tras recoger su Premio Revelación, la actriz Goize Blanco ha comentado: "Un premio siempre te da alegría, y lo de revelación me

lo tomo muy bien porque eso quiere decir que tienen mucha esperanza en mi carrera, así que intentaré no defraudar".

La actriz vasca ha añadido que le hace especial ilusión porque su padre era un "grandísimo seguidor" de Paco Martínez Soria, añadiendo: "era religión en mi casa": "Me pone muy contenta pensar lo feliz que le habría hecho que este festival me entregue un premio, me hace mucha ilusión".

Después, Carolina Yuste ha recogido el Premio Talento de Comedia, por parte del actor Jorge Usón y, sin esperarlo, de la también actriz Esther Ortega. Para la ganadora en 2019 del premio Goya a la mejor actriz de reparto por su trabajo en Carmen y Lola, este nuevo galardón significa su primera vez en Tarazona. "Estoy más feliz que ni sé. Siempre es hermoso que la gente te quiera cuidar".

"DESDE LA RISA SE PUEDEN CAMBIAR MUCHAS COSAS"

"Es --ha reconocido Yuste-- mi primer premio de comedia, con lo dramática que yo soy". Ha defendido este género porque "desde la comedia se pueden llegar a lugares inimaginables, permite que el público se quite el caparazón". "Es muy difícil hacer comedia, porque tienes que jugar con la verdad más absoluta pero a la vez con un tono que haga también que el público lo reciba y se ría. Desde la risa se pueden cambiar muchas cosas", ha añadido.

Por su parte, el actor Pablo Chiapella se ha llevado el Premio Talento de Comedia que, por sorpresa, le ha entregado Fran Perea. Un artista que se ha convertido en un referente de la comedia en España y ha venido por primera vez al festival.

El conocido Amador Rivas de la exitosa serie de televisión ha opinado que "la comedia debería estar un pelín más cuidada" y ha confesado que para nada se siente encasillado: "hago comedia porque es lo que me ofrecen, pero me apetece explorar todos los géneros, sin dejarla de lado".

UN RECONOCIMIENTO TRAS VEINTE AÑOS DE PROFESIÓN

Adriana Torrebejano ha recogido el Premio Talento de Comedia "con mucha ilusión" y sorpresa, porque al escenario del teatro Bellas Artes han subido como sorpresa su hermano Roger y su sobrina Alaia.

Un reconocimiento que, casualmente, ha llegado cuando cumple 20

años de profesión. "Parecía como cosa del destino, y encima en el festival número veinte", ha reconocido la actriz, conocida entre otros trabajos por la serie 'Cuerpo de élite'.

"Últimamente lo que más estoy haciendo es comedia y es el género más difícil que he podido experimentar porque he hecho terror, drama, pero la comedia es lo más bonito e interesante a la hora de abordar el proyecto", ha añadido la joven actriz que acaba de terminar el rodaje de la película de Arantxa Echevarría, una comedia que llegará a los cines en febrero de 2024.

TALENTO ARAGONÉS

El Premio Talento Aragonés ha recaído sobre Itziar Miranda. Un

galardón que le entregaba a modo de sorpresa el actor Jorge Elorza. "Siento un poco de pudor, la verdad, porque soy muy pudorosa con los premios, siempre pienso si me lo merezco o no, y creo que es un premio muy importante porque el Festival de Tarazona está en el corazón de todos los actores y actrices de este país, aquí se han creado grandes vínculos y después de conocernos aquí se han hecho grandes películas", ha destacado.

Un galardón que ha recogido en la cuna de 'Don Paco': "Como aragonesa, que me encanta la comedia, que he crecido con Paco Martínez Soria* soy fan, es muy emocionante". La conocida intérprete de Manolita en 'Amar es para siempre' es una de las asiduas al festival. "La vida es pura comedia, un gran antídoto contra la depresión, la tristeza y la soledad", ha sentenciado.

TODA UNA VIDA DEDICADA A LA INTERPRETACIÓN

El último de los homenajes, el Premio Tarazona y el Moncayo se lo ha llevado Ramón Barea por sorpresa de manos del productor José María Lara. El bilbaíno ha dicho que "un premio siempre es una alegría porque en este oficio a menudo ves todo gris y te da la impresión de que tu trabajo no trasciende".

Este galardón es especial por el vínculo que tiene con Tarazona, ya que Barea estuvo en la primera edición en 2004 cuando vino a entregar un premio al desaparecido actor Álex Angulo. "He estado en Tarazona en todas las modalidades, como participante, entregador, jurado, me faltaba la de homenajeado", ha recordado con emoción porque tiene ascendencia aragonesa.

Barea atesora una prolífica vida profesional: 200 películas como actor, dos largometrajes como director y ha participado en medio centenar de cortos. Casi 50 años en los que nunca ha tenido representante. "Amo la comedia, es un género ni menor ni nada, es tan potente como el otro extremo. La comedia es innata al ser humano", ha comentado.

A lo largo de la velada también se ha hecho entrega de los diferentes premios del palmarés de la Sección Oficial de cortometrajes, siendo los siguientes: Mejor Música Original a Beatriz López- Nogales por 'Artesanía', Mejor Dirección artística a Victoria Paz Álvarez por 'Madreselva', Mejor Montaje a Mostacho Brothers por 'He pescado'; Mejor Dirección de Fotografía a Manuel G. Romero por 'La herida luminosa'; Mejor Guion a David Fidalgo Omil por 'Sandwich Cat'; Mejor Dirección a David Pérez Sañudo por 'Artesanía'.

El premio 'Alex Angulo' al Mejor Actor ha sido para Enric Auquer por 'Fiona' mientras que el premio 'Laura Gómez-Lacueva' -otra de las novedades, en forma de homenaje a la intérprete- a Mejor Actriz iba para Marina Salas por su trabajo en el cortometraje 'Madreselva', dirigido por Nata Moreno, que también se hacía con el premio a Mejor Cortometraje.

Además, el Blog del Cine Español otorgaba el premio al Mejor Cortometraje de la sección oficial de esta edición al trabajo 'Actos por partes', de Sergio Milán.

LOS PREMIOS DEL PÚBLICO

En la gala de clausura, que ha contado con decenas de invitados, rostros conocidos y profesionales de la cinematografía española, también se han entregado los premios del público, los galardones que salen de los votos que durante estos días de festival, los espectadores han depositado para calificar los 44 cortometrajes presentados a concurso, así como las siete películas de la sección oficial.

El trabajo más votado en el certamen de cortos ha sido 'Actos por partes', de Sergio Milán, mientras que la película con mayor respaldo del público en esta edición ha sido 'Campeonex', estrenada en primicia en la noche de este jueves antes de su llegada a las salas de cine, con su director Javier Fesser, otro de los homenajeados de este año.

PREMIO SORPRESA ESPECIAL POR EL VEINTE ANIVERSARIO

La organización del Festival de Tarazona ha querido sorprender con el Premio Especial XX Aniversario a Mariano Venancio, Sergio Pazos, Elena Lombao y el propio presentador de la gala, Luis Larrodera. Un galardón que les ha entregado la organización del festival con la

complicidad de la actriz aragonesa Luisa Gavasa, quien ya recibió un premio especial en la décima edición.

La gala de clausura ha sido el broche a una edición especial por ser la vigésima y también récord en cuanto a participación. Según han destacado el director del festival, Raúl García Medrano, y el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, por las butacas del teatro Bellas Artes han pasado más de 7.000 espectadores durante los ocho días de festival.