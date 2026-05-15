Acuerdo en Aragón para desactivar la huelga médica autonómica, pero la nacional se mantiene

Firma del acuerdo entre el Servicio Aragonés de Salud (SALUD) y los sindicatos médicos para desconvocar la huelga. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Aragonés de Salud (SALUD) ha llegado a un acuerdo con los sindicatos médicos CESM Aragón y Fasamet, con lo que la huelga autonómica de médicos prevista para la próxima semana ha quedado desconvocada, si bien los usuarios de la sanidad pública no lo notarán dado que se mantiene la huelga nacional en defensa de un Estatuto Marco exclusivo para estos facultativos.

Ambas partes han pactado mantener el diálogo y continuar las negociaciones para mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales médicos, ha indicado la gerente del Salud, Ana Castillo, tras la firma del acuerdo.

En ese sentido, ha instado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a que impulse la negociación para que se desconvoquen todas las huelgas, algo que es "urgente" y que redundará en "la asistencia sanitaria de los españoles y de los aragoneses". Mientras tanto, ha expuesto que llevarán a cabo una reprogramación de todas las cirugías o consultar que sean suspendidas.

En todo caso, ha asegurado que "se están recuperando" las consultas e intervenciones suspendidas, aunque "siempre dependiendo de la prioridad clínica de los pacientes" y todavía no se ha alcanzado "la normalidad".

Los datos de las listas de espera serán publicados próximamente y, con ellos, el SALUD analizará todos los detalles para seguir avanzando en un plan de dinamización.

GRUPOS DE TRABAJO

En el caso de Aragón, se van a constituir varios grupos de trabajo, en un número aún por determinar, que van a permitir estudiar y analizar las condiciones laborales de los médicos de la sanidad pública, y será en ellos en los que se estudien y analicen "todas las mejoras que se tienen que introducir y que se van a llevar a cabo para mejorar las condiciones laborales". Las medidas, no obstante, se irán anunciando conforme avancen las negociaciones.

Por el momento, SALUD y sindicatos médicos han planteado que los grupos finalicen su trabajo en "una perspectiva de unos cuatro meses", en los que se va a trabajar "intensamente" para solucionar el conflicto y mejorar las condiciones laborales de los profesionales. Estos grupos se constituirán "en el plazo de un mes como mucho".

Castillo ha explicado que el escenario actual es distinto al de hace unas semanas ya que el Gobierno ya no está en funciones, por lo que sí que puede comprometerse a acuerdos con repercusiones económicas.

"Hay un compromiso de crear unos grupos de trabajo que es firme, de estudiar, analizar todas las medidas y llevar a cabo una mejora de las condiciones laborales", ha concluido.

Hasta el momento, a lo largo de las distintas huelgas desde junio de 2025, se han suspendido más de 4.000 intervenciones en Aragón, así como cerca de 70.000 consultas en Atención Primaria y Hospitalaria, con una repercusión económica que la gerente del SALUD ha cifrado en torno a los 4,2 millones de euros.