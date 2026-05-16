RTVE emite un mensaje de apoyo a Gaza antes de la final de Eurovisión: "Es un concurso, los derechos humanos no lo son"

El mensaje de RTVE a la hora de inicio de Eurovisión 2026. - RTVE

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha emitido este sábado en sus canales un mensaje en vísperas de la gran final de la 70 edición del Festival de Eurovisión, que se celebra en Viena sin la participación española por primera vez desde 1961 y que tampoco se retransmite en la radiotelevisión pública española.

"Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Gaza", afirma el texto difundido por RTVE.

CRITICA UNA POSIBLE VUELTA DE RUSIA

Por su parte, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha criticado este sábado las declaraciones del director del Festival de Eurovisión, Martin Green, sobre una posible vuelta de Rusia al certamen, y ha advertido de que "destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España".

En una entrevista concedida al periodista Pablo O'Hana, Green ha asegurado que Rusia podría regresar aunque la guerra en Ucrania continúe y ha afirmado que "la invasión de otro país no es motivo de exclusión de Eurovisión".

Al respecto, López, que asegura haber advertido de esta posibilidad "en noviembre de 2025 ante la Comisión de Control", ha acusado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de querer readmitir a Rusia "en plena invasión de Ucrania solo para justificar su doble rasero con Israel" y ha calificado la situación de "insulto flagrante a los valores europeos".

En un mensaje publicado en la red social X, el director de RTVE ha reclamado a la UER que "rechace formalmente estas declaraciones" de Green y ha apelado a un cambio de rumbo en la gestión del festival. "Es hora de un tiempo nuevo en Eurovisión", ha concluido.

España no participa este año por primera vez desde su debut en 1991 tras la retirada de RTVE en protesta por la ofensiva bélica de Israel sobre Gaza. Tampoco participan Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. Pese a la retirada de RTVE, los españoles sí podrán votar mediante la página web oficial del concurso a través de un sistema global llamado 'Rest of the World', habilitado para los ciudadanos de los países que no forman parte del festival de la canción.