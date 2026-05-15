Adiós a las mesas tradicionales: la tendencia que aprovecha el espacio en las cocinas - JASON BRISCOE - UNSPLASH

MADRID 15 (EUROPA PRESS)

Los comedores o las cocinas son partes esenciales de la vida cotidiana española, donde se reúnen seres queridos y se llevan a cabo las rutinas diarias. Sin embargo, para algunos, estos espacios pueden ser estrechos, estar mal diseñados o pueden dejar sitio insuficiente para las necesidades de cada uno.

Por ello, combinado con la popularización de los interiores inspirados en el minimalismo, se está incorporando en las viviendas una alternativa a las mesas tradicionales que puede adaptarse al espacio disponible y a las necesidades individuales.

¿QUÉ SON LAS ISLAS DE COCINA INTEGRADAS?

Con el objetivo de ahorrar espacio sin renunciar a encimeras o cajones, se han popularizado las islas de cocina integradas. Estas suelen estar situadas en medio de la cocina y ofrecen una superficie amplia y multifunción, donde se pueden preparar alimentos, almacenar utensilios de cocina y comer.

Algunas de estas islas están diseñadas para optimizar los espacios, incorporando el fregadero, la placa de cocina, un lavavajillas u otros electrodomésticos con el objetivo de liberar superficie. Además, algunas están diseñadas con módulos plegables para liberar espacio, lo que puede ser especialmente apto para cocinas pequeñas.

No obstante, también depende de la zona en la que se quiera integrar. Una isla, aunque es multiusos, necesita espacio a su alrededor para permitir la circulación de personas, lo que puede obligar a renunciar a algunos muebles. Por ello, otra alternativa en distribuciones particularmente reducidas puede ser una mesa integrada o abatible.

¿POR QUÉ SE ESTÁ BUSCANDO UNA ALTERNATIVA A LA MESA TRADICIONAL?

Las viviendas, especialmente las construcciones nuevas en ciudades, tienden a ser cada vez más pequeñas y priorizan diseños sin paredes para dar sensación de amplitud. En otros casos, se busca renovar una cocina, pero esta tiene distribuciones incómodas que dificultan colocar una mesa central.

Ante estos problemas, especialmente en hogares de diseño abierto que no tienen comedor, comprar una mesa puede ser una opción poco viable. Por ello, una isla integrada puede proveer el espacio necesario y, además, servir como foco de atención del hogar.