Adelanto electoral en Aragón tras falta de acuerdo con Vox para apoyar los presupuestos para 2026

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante el encuentro mantenido este viernes. - FABIAN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en las Cortes autonómicas, Alejandro Nolasco, se han reunido este viernes, 12 de noviembre, en el Edificio Pignatelli, en un último intento de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026, lo que no ha sido posible, de manera que Aragón celebrará elecciones autonómicas adelantadas en las primeras semanas del próximo año. Aunque no se ha dado una fecha, se prevé que el jefe del Ejecutivo haga el anuncio electoral el próximo lunes 15 de diciembre.

Nolasco, al término del encuentro, que ha durado hora y media, ha afirmado lo siguiente: "Creo que Azcón quiere elecciones y para tener un relato, se ha buscado la excusa de los presupuestos para convocar elecciones". El portavoz de Vox ha manifestado que "nosotros no tenemos miedo a las urnas, pero sabemos lo que cuestan y lo que se puede hacer con esos cuatro millones de euros que cuesta convocar unas elecciones".

Ha asegurado que el lema del PP de "Aragón por encima de todo", se ha "transformado" en "el PP por encima de todo".

El líder de Vox ha incidido en que "como al PP no le gustó el resultado de las urnas de mayo de 2023, lo que hace es manipular el calendario, paralizar el funcionamiento de Aragón y se va a gastar cuatro millones de euros, para ver si la jugada le sale mejor". Esto es "puro interés partidista".

Ha puntualizado que ha llegado a la reunión "con la firme voluntad de alcanzar un acuerdo presupuestario para 2026 que haga frente al gravísimo problema de inmigración ilegal, deje a cero la financiación de las ONGs que colaboran en el tráfico de personas y rechace las medidas derivadas del fanatismo climático que arruinan al campo".

Nolasco ha opinado es una "reducción al absurdo" que el presidente de Aragón le pida decir "sí o no" a "un presupuesto que no hemos visto". "Estamos hablando de la ley más importante de nuestra comunidad autónoma, más de 7.000 folios. Es un asunto demasiado serio como para que lo despachemos por medio de unas diapositivas que presentaron hace siete días".

El líder de Vox ha declarado que "nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para llegar a un acuerdo, no podemos hacer más. En cualquier caso, nuestra mano sigue tendida. Queremos que unas elecciones no son cualquier cosa". Ha estimado que hay margen de maniobra "todo el que quiera el Partido Popular, todo el que quiera el Partido Popular".

Ha añadido que "lo que tenemos que hacer es que cambien las políticas, porque el PSOE hace políticas socialistas, pero el PP también hace políticas socialistas. Entonces, tenemos que cambiar esas políticas, cambiar de rumbo esas políticas".

Nolasco ha expuesto: "Nosotros queremos negociar con ellos cosas que firmaron, por cierto, en el acuerdo de investidura del presidente, cosas que han firmado en Valencia, cosas que han firmado en Murcia". Ha apostillado que "hay margen, pero depende del Partido Popular", al tiempo que ha dicho que "lo llevamos pidiendo muchísimo tiempo, que nos envíen el presupuesto, lo estudiamos, y entonces sí que le podemos dar una respuesta".

Asimismo, ha recalcado que "el PP de Azcón ha estado de la mano con el peor PP, el de María Guardiola, que abraza todos los postulados del feminismo radical, el fanatismo climático y favorece la inmigración ilegal". Para Nolasco, "cada PP regional tiene una baldosa diferente", y si bien "la baldosa del PP de Azcón está muy próxima a la de María Guardiola", por el contrario, se encuentra "a años luz de la baldosa de Pérez Llorca".

POSTURA "INAMOVIBLE" DE VOX

Por su parte, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que "nuestra intención, en todo momento, ha sido llevar a cabo o lograr unos buenos presupuestos para Aragón para el año siguiente. No ha sido posible llegar a ningún acuerdo. Hoy, que era la última reunión, tampoco ha sido posible llegar a ningún acuerdo presupuestario, ya que la postura de Vox en una serie de temas puramente ideológicos, y que en muchos casos trasciende en Aragón, es absolutamente inamovible. Hay medidas que o no son legales o no son competencia del Gobierno de Aragón; otras, dentro del mínimo común denominador que ambos partidos podemos llegar a compartir no se puede llegar a un punto de centralidad, ya que Vox es o lo mío o lo tomas o lo dejas".

Bermúdez ha recordado que "nosotros tuvimos intención de aprobar los presupuestos en el 2024 para el 2025 y no se aprobaron hablando con Vox Madrid porque nos obligaban a llevar a cabo una serie de declaraciones que nosotros no estamos de acuerdo. En este año hemos hablado con Vox Madrid y con Vox Aragón también para intentar llegar a acuerdos, y ha sido imposible".

Ha querido resaltar que "la intención clara de este Gobierno era que la Comunidad Autónoma de Aragón tuviera presupuestos porque las cuentas son la plasmación de un proyecto político". Para el titular de Hacienda, Finalmente, prorrogar de manera indefinida las cuentas no es viable: "La normalidad democrática hace que tengas un presupuesto. Tú puedes prorrogar un año, pero hacerlo más de un año es muy complejo".

La limpieza de los cauces de los ríos, la retirada de subvenciones a ONGs o la reducción de impuestos han sido algunos de los asuntos que ha puesto Vox sobre mesa. Bermúdez de Castro ha apuntado que la propuesta de Vox supondría "una rebaja anual de 534 millones de euros", equivalente a "bajar los ingresos de la comunidad entre un 8% y un 9%". Aceptar ese planteamiento implicaría "cerrar los hospitales de Barbastro, Alcañiz y Teruel" o "todos los colegios concertados". Frente a ello, el Gobierno ha planteado una bajada moderada de unos 55 millones de euros.

El consejero ha recordado que el presidente Jorge Azcón dijo en diferentes comparecencias, "que si no había presupuestos, pues, lógicamente, como deberían hacer también otros, debería de hacer elecciones". No obstante, ha apostillado: "Lógicamente, no es ni mi competencia ni mi responsabilidad elegir el día, la hora y cuándo se convocan".

ANUNCIO ELECTORAL INMINENTE

Azcón había asegurado que si no alcanzaba un acuerdo convocaría elecciones anticipadas. Podrían celebrarse el 8 de febrero, aunque todavía no se ha fijado la fecha. Esta semana se ha entrevistado con los portavoces de PSOE, Vox, Teruel Existe, PAR y Podemos, manifestándose a favor del presupuesto únicamente el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, mientras que el PSOE ha ofrecido un acuerdo que Azcón ha rechazado, Aragón-Teruel Existe se ha mostrado crítico y Podemos ha descartado cualquier acuerdo.

Tras ganar las elecciones autonómicas en 2023, Azcón se coaligó con Vox en las Cortes de Aragón, sumando 35 escaños del total de 67 de la cámara aragonesa, en aplicación de un acuerdo que un año después Vox consideró quebrado, en relación a la acogida de menores migrantes no acompañados, abandonando el Ejecutivo la formación de Santiago Abascal. Los presupuestos de 2024, aprobados por ambos partidos, se prorrogaron en 2025 y, finalmente, no ha sido posible tramitar los de 2026.

Será el primer adelanto electoral de la Comunidad en un proceso que se podría poner en marcha este próximo lunes cuando el presidente Azcón proponga la disolución de las Cortes de Aragón. La convocatoria se publicaría al día siguiente del anuncio en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), lo que activará un mecanismo electoral que establecería la cita con los comicios 54 días después, el domingo 8 de febrero.