Adif adjudica la renovación de traviesas en la red ferroviaria convencional a su paso por Zaragoza por 7,5 millones

La renovación de traviesas se hará en diversos tramos de la red ferroviaria convencional a su paso por Zaragoza, como el trayecto Casetas-Gallur. - ADIF

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado la renovación de traviesas en diversos tramos de la red ferroviaria convencional a su paso por Zaragoza, en el trayecto Casetas-Gallur (40,8 kilómetros), por importe de 7,5 millones de euros.

La actuación reforzará la fiabilidad, disponibilidad y capacidad para responder al aumento de circulaciones de viajeros y mercancías de esta línea, que conecta transversalmente el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo a través de Aragón.

Para ello, Adif desplegará un total de 69.650 traviesas de mayores prestaciones. Se trata de traviesas monobloque polivalentes de hormigón pretensado, más rígidas, de mayor robustez y durabilidad y con mejor comportamiento dinámico.

Además, impulsa otros proyectos para modernizar la red ferroviaria convencional en Aragón: a la renovación de traviesas en el entorno de Alagón se suman las operaciones en diversos puntos del trazado entre San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y Selgua (Huesca), así como la renovación de la señalización de la estación de Grisén.

De este modo se refuerza la conexión entre los dos grandes corredores europeos, que también está siendo objeto de actuaciones en Navarra y La Rioja. En este sentido, Adif aborda la renovación de tres tramos de ferrocarril que suman 155 km: Cortes de Navarra-Castejón, Castejón-Tafalla y Castejón-Fuenmayor.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), el 7 (sostenibilidad) y el 8 (crecimiento económico y generación de empleo).

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo 'Conectar Europa' de la Unión Europea (CEF).