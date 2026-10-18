Adif prevé poner a disposición de las operadoras ferroviarias la segunda vía en Ricla durante la jornada del este lunes

Incidencia de AVE en Ricla (Zaragoza). - ADIF

ZARAGOZA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif prevé poner a disposición de las operadoras a lo largo de la jornada de este lunes, 19 de octubre, la infraestructura ferroviaria para restablecer la circulación por ambas vías entre Ricla y Plasencia de Jalón (Zaragoza), en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, lo que permitirá recuperar la oferta comercial, frecuencias y tiempos de trayecto.

Este tramo se vio afectado por el incendio de una de las cabezas tractoras de un tren de alta velocidad ocurrido a las 16.05 horas del pasado lunes, 12 de octubre, a la altura de punto kilométrico 256,2 de la vía I --sentido Barcelona--, lo que obligó en un primer momento a suspender la circulación por ambas vías, aunque el tráfico se restableció en cuatro horas en régimen de vía única entre Ricla y Plasencia de Jalón.

Una vez Renfe evaluó la situación, se iniciaron los trabajos para la retirada de la parte útil del material para su apartado en Zaragoza y desde la noche del 15 de octubre, la de la parte incendiada, para lo que utilizó una cizalla industrial de grandes dimensiones.

En estas operaciones, Adif colaboró aportando locomotoras diésel, una plataforma para trasladar los fragmentos del tren hasta el punto de retirada, sopletes y elementos de corte, excavadora e iluminación, entre otras herramientas y medios auxiliares, así como personal de electrificación y de mantenimiento de vía.

Las noche siguientes se continuó con los trabajos de desmantelamiento de los componentes estructurales del tren restantes y Adif inició los trabajos de reposición y acondicionamiento de la vía con la limpieza y retirada de residuos de la plataforma, la revisión de las soldaduras, la inspección del carril, el acondicionamiento de las canaletas y otros trabajos preparatorios, además de la reposición de los soportes dañados o la reinstalación de una baliza previamente retirada para facilitar los trabajos, entre otras acciones.

REPONER Y REVISAR

Por último, se ha procedido a reponer unos 1,2 kilómetros de hilo de contacto, se ha reparado un sustentador, se ha tensado de nuevo la catenaria y se han rematado las actuaciones con operaciones de pendolado, ajuste y comprobación geométrica de la catenaria.

También se han realizado auscultaciones para la revisión y comprobación del estado de la vía y de los diferentes subsistemas. Para ello, se han movilizado un total de 24 operarios y técnicos y medios materiales especializados como una locomotora de trabajos, una plataforma ferroviaria, maquinaria para comprobaciones geométricas de vía, equipos de inspección por ultrasonidos, herramientas de vía y medios de limpieza, dos dresinas y un portabobinas, entre otros.

Tanto la retirada del material como las operaciones de restitución de la infraestructura dañada han ofrecido una gran complejidad, ya que se han realizado principalmente en la banda de mantenimiento nocturna --entre cinco y seis horas por jornada-- para garantizar el servicio a los viajeros.

La previsión es restablecer la circulación por vía doble a lo largo de la jornada del lunes y ponerla a disposición de las operadoras ferroviarias con el fin de que restituyan su oferta de servicios comerciales.