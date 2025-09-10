Adjudicadas por 7,2 millones las obras del Coso y la plaza San Miguel, que empezarán después del Pilar

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este miércoles la adjudicación de las obras de la reforma integral del Coso y la plaza San Miguel, que ejecutará la empresa Copha por 7.208.790,38 euros --1,7 millones menos sobre el precio base de licitación--, que empezarán a partir del 20 de octubre, después de las Fiestas del Pilar, y que durarán 15 meses, dos menos de los previstos inicialmente.

Esta reforma integral es una de las tres grandes inversiones que se han impulsado este miércoles en la primera reunión del Gobierno de la ciudad de este curso político, que suman un montante global de 14 millones de euros, junto a la reforma del Parque Tío Jorge y la licitación de la Escuela Infantil de Arcosur.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha destacado que esta inversión no sólo va a transformar una de las arterias y una de las plazas más importantes de la ciudad, sino que se van a actualizar todos los servicios básicos y todo lo relacionado con las tuberías y el saneamiento.

Ello, "sin duda, nos va a permitir hacer una calle mucho más amable, propia del urbanismo del siglo XXI, con más espacio para los peatones, con más zonas verdes y mucho más amable", ha indicado la alcaldesa.

"Este gobierno no se queda en palabras, sino que responde con hechos y hacemos que los proyectos que nos piden los vecinos sean una realidad y no promesas incumplidas", ha remarcado, reivindicando el "ejemplo de gestión y de trabajo duro" de todo su equipo y de los técnicos municipales, que han logrado que Zaragoza lleve un ritmo inversor y de ejecución de obras este año como "nunca antes" y que seguirá en los próximos dos años.

"PACIENCIA Y COMPRENSIÓN" POR LAS MOLESTIAS

En cuanto a las obras, Chueca ha pedido "un poco de paciencia y comprensión" a los vecinos porque, aunque se están coordinando los distintos servicios para minimizar las molestias y ajustar la movilidad, "sin duda hay que pasar por un periodo donde hay molestias" que, en todo caso, "se compensarán con creces" cuando esté lista la nueva calle.

Ha explicado que se ajustarán las fases y los tramos para reducir esas molestias "al mínimo" y se revisarán también los programas de movilidad, teniendo en cuenta también que estas obras coincidirán con la reforma de la avenida Valencia, que comenzarán "próximamente", y las del entorno de la Estación del Portillo, cuyo proyecto de urbanización verá la luz la próxima semana y donde se creará un nuevo parque de 9 hectáreas, que se convertirá en la tercera zona verde más grande de la ciudad.

"Cada una va a tener un programa y una coordinación para poder limitar las molestias y eso va a suponer un gran esfuerzo de planificación y de coordinación", ha añadido, si bien ha recordado que el Consistorio ya tiene "bastante experiencia" en reformas como las de la avenida Navarra o la avenida Cataluña.

A ello ha sumado que estarán a disposición las ayudas de 400 euros al mes para los establecimientos que sufran pérdidas como consecuencia de las obras.

DETALLES DE LA REFORMA

El objetivo de esta reforma es transformar este eje urbano de conexión entre el paseo Independencia y el río Huerva, de más de 15.700 metros cuadrados, en un espacio urbano "más seguro, confortable, accesible y sostenible".

El resultado será una intervención integral que prolongue el diseño del actual paseo Independencia como solución de continuidad hacia la plaza San Miguel y el paseo La Mina. Para ello, los técnicos municipales han elaborado una solución de viario en el Coso basada en dos carriles centrales de circulación, uno por cada sentido.

Esta modificación permitirá ganar espacio para el peatón y maximizar su uso: se ampliarán las aceras "todo lo posible" y se mantendrá también el carril bici existente.

En cuanto a la plaza San Miguel, se concibe el mismo eje viario descentrado para maximizar el espacio del lateral oeste, en el lado de la iglesia.

Los espacios ganados permitirán introducir zonas verdes en el Coso y, en especial, en la plaza San Miguel. En la primera, en forma de arbolado y jardineras lineales y en la segunda, con mayores espacios destinados a árboles y especies arbustiva y florales, aprovechando los ejemplares existentes y con nuevas plantaciones.

El proyecto también incluye el equipamiento de mobiliario urbano --bancos, fuente o papeleras--, que facilitará el descanso haciendo un entorno más agradable y creando zonas de encuentro vecinal para fomentar la relación social.

Asimismo, la reforma lleva aparejada una importante inversión en el subsuelo para sustituir totalmente las viejas tuberías, que se encuentran actualmente cortadas en parte debido a los problemas que presentan, a la vez que la red de saneamiento sufre "graves roturas y hundimientos" que han obligado a realizar numerosas reparaciones en los últimos años.

También se cambiará el alumbrado público incorporando tecnología led para mejorar la iluminación y aumentar el ahorro energético.