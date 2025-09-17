Adjudicadas las obras de renovación de aceras de las calle Córdoba y Granada

El importe de las obras de la calle Córdoba asciende a 84.602 euros y a 63.324 euros las actuaciones en calle Granada. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

La Sociedad Urban del Ayuntamiento de Teruel ha adjudicado las obras de renovación de las aceras de las calles Córdoba y Granada a la empresa Mini Excavaciones Vivas (MEXCAVI) por un importe de 84.602 euros para la actuación de la calle Córdoba y de 63.324 euros para la calle Granada. El plazo de ejecución en ambos casos es de tres meses.

Las obras se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con cargo a los fondos Next Generation y, en concreto, al Plan de Cohesión, Diversificación y Valoración de Recursos Turísticos de Teruel. Según ha explicado el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado, con estas actuaciones se pretende aumentar la accesibilidad de estos recorridos peatonales en el entorno de la Plaza de Toros.

Para conseguir un itinerario peatonal accesible se proyecta una acera continua con una anchura de 1,80 metros en toda su longitud. Teniendo en cuenta la actual configuración de los edificios y el diseño de la nueva acera se forman tres placetas, para las que se han proyectado diferentes actuaciones en función de sus usos actuales.

Existe un pasadizo peatonal entre la calle Granada y la calle Córdoba de uso peatonal donde se va a renovar el pavimento. Está prevista también la ampliación de la acera en el "cuello de botella" entre la calle Córdoba con la calle Granada que conllevará a reducir el ancho de la calzada pasando de los 4,93 metros actuales a los 3,81 metros proyectados. En la actualidad es un tramo de dos sentidos que se transformará en un único sentido.

Además, se va a sustituir la red de distribución de agua ubicada bajo las actuales aceras situadas junto a los edificios desde el pasadizo peatonal . Se renovarán las acometidas y bocas de riego.

La actuación también afecta a un tramo de la calle Segorbe donde se sustituirá el pavimento de las aceras y se retirará el actual bordillo para sustituirlo por nuevo pavimento y encintado de aceras. Se mantendrán las mismas dimensiones que tiene la acera en la actualidad ya que cumplen la normativa de accesibilidad. Está previsto implantar un nuevo arbolado. Se van a construir alcorques con separación de 6 metros entre ejes de árbol y para su mantenimiento se instalará una red de riego por goteo bajo la acera.