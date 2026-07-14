La adquisición del Castillo impulsa el turismo en Mequinenza con más de 3.600 visitantes en el primer semestre

Castillo de Mequinenza. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

La oferta patrimonial de Mequinenza continúa consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos del municipio. Entre el 1 de enero y el 6 de julio de 2026, la Oficina de Turismo de los Museos de Mequinenza ha atendido a 3.628 visitantes, un periodo marcado por la incorporación del Castillo de Mequinenza a la gestión municipal tras su adquisición a finales del pasado mes de marzo.

v Esta nueva etapa ha permitido ampliar el calendario de visitas guiadas al monumento, que desde la primavera también puede visitarse durante los fines de semana. Una mejora que ha reforzado la oferta cultural y patrimonial de la localidad y ha despertado un notable interés entre quienes eligen Mequinenza como destino turístico.

En este primer semestre del año, 1.132 personas han visitado el Castillo de Mequinenza, 675 más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un crecimiento cercano al 148%. Un incremento que refleja el impacto de la ampliación de las visitas y del renovado interés que ha despertado el monumento tras su incorporación a la oferta turística municipal.

Por su parte, los Museos de Mequinenza han recibido 2.231 visitantes, a los que se suman los 265 participantes en la Ruta Literaria Jesús Moncada, un recorrido que permite descubrir el legado del escritor mequinenzano a través de las calles del Poble Vell.

La procedencia de los visitantes mantiene la tendencia de años anteriores, con un predominio del turismo nacional, especialmente de Cataluña y Aragón. Además, Mequinenza ha recibido visitantes internacionales llegados de Italia, Francia, Andorra, Alemania, Suiza, Polonia, México, Países Bajos y Austria, lo que confirma el interés que despierta el patrimonio local más allá de nuestras fronteras.

Las consultas atendidas por la Oficina de Turismo reflejan también esta evolución. El Castillo de Mequinenza concentra el mayor interés de quienes visitan la localidad, seguido de los Museos de Mequinenza y del Museo de la Mina, consolidando una oferta patrimonial que combina historia, patrimonio industrial, literatura y paisaje.

La adquisición del Castillo y su incorporación a la oferta turística municipal supone un paso decisivo en la estrategia de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de Mequinenza.