La Aemet activa la alerta roja por temperaturas de más de 42ºC en la Ribera del Ebro de Zaragoza

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha aumentado este lunes el nivel de alerta por calor de naranja a rojo en la Ribera del Ebro de la provincia de Zaragoza ante la previsión de que se superen los 42ºC a lo largo de la tarde, en especial en la zona más oriental.

Se mantienen, asimismo, avisos naranjas en toda la provincia de Huesca, en el resto de la de Zaragoza y en el Bajo Aragón turolense, con temperaturas que también podrían superar los 40ºC en algunos casos.

El resto de la provincia de Teruel tiene activado un aviso amarillo ante la previsión de temperaturas máximas de hasta 38ºC.

Además, Aemet tiene en marcha avisos amarillos por lluvias y tormentas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en el Pirineo de Huesca y en Gúdar-Maestrazgo, en la provincia de Teruel. En ambas zonas podrá caer granizo y registrarse fuertes rachas de viento.