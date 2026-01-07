China abre una investigación sobre las importaciones desde Japón de un producto para fabricar chips

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de China, Xi Jinping, en la cumbre de la APEC 2025 en Gyeongju (Corea del Sur), a 31 de octubre de 2025 - SANAE TAKAICHI / X - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Comercio de China ha anunciado la apertura de una investigación por competencia desleal sobre las importaciones procedentes de Japón de diclorosilano (DCS), un gas utilizado como precursor en la fabricación de materiales avanzados para la electrónica y energía solar.

Según la información del Ministerio de Comercio, la apertura de esta investigación 'antidumping' sobre las importaciones de DCS desde Japón responde al requerimiento el pasado mes de diciembre de la compañía china Tangshan Sanfu Electronic Materials.

El período de investigación abarca del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025. El procedimiento iniciado este miércoles debería concluir normalmente el 7 de enero de 2027, aunque podría extenderse seis meses en circunstancias especiales.

Un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha señalado que, según las pruebas presentadas por el solicitante, entre 2022 y 2024, la cantidad de diclorosilano importada de Japón aumentó, mientras que el precio disminuyó un 31%, añadiendo que el 'dumping' de productos importados de Japón ha perjudicado la producción y el funcionamiento de la industria nacional.

"La autoridad investigadora llevará a cabo la investigación conforme a la ley, protegerá plenamente los derechos de todas las partes interesadas y emitirá una resolución objetiva e imparcial basada en los resultados de la investigación", ha comentado.

Esta investigación representa un nuevo capítulo en las tensiones comerciales entre las dos mayores economías asiáticas, después de que Pekín anunciara ayer el refuerzo de los controles de exportación a Japón de productos de doble uso con el fin de salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales de China.

A este respecto, el Ministerio de Comercio apuntó que el refuerzo de los controles de exportación respondía a "declaraciones erróneas" sobre Taiwán por parte de líderes japoneses, insinuando la posibilidad de una intervención militar, lo que para Pekín constituye una flagrante injerencia en los asuntos internos de China.

De este modo, para salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales y cumplir con obligaciones internacionales como la no proliferación, China ha decidido prohibir la exportación de todos los artículos de doble uso a usuarios militares japoneses, para fines militares y para cualquier otro fin que contribuya al fortalecimiento militar de Japón.

Asimismo, advertía de que cualquier organización o individuo de cualquier país o región que viole las disposiciones anteriores al transferir o proporcionar artículos de doble uso relevantes originarios de China a organizaciones o individuos en Japón "será legalmente responsable".