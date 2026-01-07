Calendario 2026: cuándo son los próximos festivos y los puentes más largos

Decenas de personas durante la procesión del Calvario el Viernes Santo en Cuenca

Decenas de personas durante la procesión del Calvario el Viernes Santo en Cuenca - LOLA PINEDA / EUROPA PRESS

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El calendario laboral de 2026 incluye nueve festivos nacionales comunes en toda España, la misma cifra que en 2025. Tras el fin de las vacaciones de Navidad, los días festivos y los puentes que marca el calendario se convierten en un respiro para afrontar el trimestre. Sin embargo, dos de estos días ya han pasado -el 1 de enero y el 6 de enero, Día de Reyes- y en la mayoría de las comunidades, habrá que esperar al menos dos meses para volver a disfrutar de un día no laborable.

En concreto, en 2026 serán fiesta en toda España el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Existen otros festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día. Así ha ocurrido con el jueves 2 de abril (Jueves Santo), que será festivo en toda España menos en Cataluña y Comunidad Valencia, pero no con el martes 6 de enero, el día de Reyes, que todas las comunidades ya han celebrado.

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente cuando una fiesta nacional coincida en domingo por otras celebraciones propias y tradicionales de su territorio, así como decidir si declaran festivo el día de San José (19 de marzo) o el de Santiago Apóstol (25 de julio).

UN AÑO CON VARIOS FINES DE SEMANA LARGOS

Los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes 3 de abril (Viernes Santo); el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

En las comunidades que han optado por celebrar el Jueves Santo (2 de abril), que son casi todas salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, habrá un puente de cuatro días, y en siete comunidades (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana) este puente será de cinco días, puesto que han decidido dar también como festivo el lunes de Pascua (6 de abril).

PRÓXIMOS FESTIVOS POR COMUNIDADES

ANDALUCÍA

28 de febrero (Día de Andalucía), 2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), y 6 de diciembre (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

ARAGÓN

2 de abril, 3 de abril, 23 de abril (Día de Aragón), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), y 6 de diciembre (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

ASTURIAS

2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 8 de septiembre (Día de Asturias), 12 de octubre, 2 de noviembre, 6 de diciembre (es domingo y lo pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

ISLAS BALEARES

2 de marzo (día siguiente al Día de Baleares), 2 de abril, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre, 25 de diciembre y 26 de diciembre (San Esteban).

CANARIAS

2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 30 de mayo (Día de Canarias), 15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre, 2 de noviembre y 25 de diciembre.

De igual modo, el Gobierno ha fijado las fiestas laborales por islas, entre las que se encuentran el 2 de febrero en Tenerife; el 24 de septiembre, en El Hierro; el 5 de agosto, en La Palma; el 18 de septiembre, en Fuerteventura; el 8 de septiembre, en Gran Canaria; el 15 de septiembre, en Lanzarote y La Graciosa; y el 5 de octubre, en La Gomera.

CANTABRIA

2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria), 15 de agosto, 15 de septiembre, 12 de octubre, 6 de diciembre (es domingo y lo pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

CASTILLA-LA MANCHA

2 de abril, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 4 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

CASTILLA Y LEÓN

2 de abril, 3 de abril, 23 de abril (fiesta de la comunidad), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 6 de diciembre (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

CATALUÑA

3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 24 de junio, 15 de agosto, 11 de septiembre (Día Nacional de Cataluña), 12 de octubre, 8 de diciembre, 25 de diciembre y 26 de diciembre.

EXTREMADURA

2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 8 de septiembre (Día de Extremadura), 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 6 de diciembre, (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

GALICIA

19 de marzo, 2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 24 de junio, 25 de julio (Fiesta nacional de Galicia), 15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

MADRID

2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 2 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 6 de diciembre (es domingo y se traslada al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

MURCIA

19 de marzo, 2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 9 de junio (Día de la Región de Murcia), 15 de agosto, 12 de octubre, 6 de diciembre(es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

NAVARRA

19 de marzo, 2 de abril, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 3 de diciembre: San Francisco Javier, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

PAÍS VASCO

19 de marzo, 2 de abril, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

LA RIOJA

2 de abril, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 9 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 6 de diciembre (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

COMUNIDAD VALENCIANA

19 de marzo, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 24 de junio, 15 de agosto, 9 de octubre (Día de la comunidad), 12 de octubre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.