Renfe lanzará mañana una promoción de billetes de AVE desde 15 euros

Archivo - Un tren en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes
Archivo - Un tren en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: miércoles, 7 enero 2026 11:01
MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe lanzará este jueves, 8 de enero, una promoción para comprar billetes de AVE desde los 15 euros y de Avlo desde su precio más bajo habitual de 7 euros, que estará vigente hasta el 18 de enero o hasta agotar las plazas promocionadas.

La promoción será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir del 8 de enero, según ha informado en un comunicado el operador ferroviario.

Los billetes promocionales estarán identificados como 'Superprecio' en la web y app, y los clientes podrán mejorar la categoría de su billete 'Básico' (la opción más económica) para pasar a la modalidad 'Elige', que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y acceder a ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).

Asimismo, los viajeros que formen parte del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los Superprecios como del ahorro acumulado en puntos.

