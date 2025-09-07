La Aemet pronostica lluvias intensas en el tercio oriental de la cuenca del Ebro y la CHE previene de posibles crecidas

Imagen de la localidad altoaragonesa de Liri. Este lunes en el Pirineo aragones hay aviso naranja de Aemet por precipitaciones que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha enviado una nota informativa según la cual una "vaguada atlántica recorrerá la Península y Baleares entre este domingo y el miércoles por la mañana, lo que originará una creciente inestabilidad en el área Mediterránea, principalmente durante el lunes 8 y el martes 9. La presencia de alta humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica, propiciarán la formación de chubascos y tormentas intensos, en zonas del tercio oriental peninsular y en Baleares".

Con respecto a la cuenca del Ebro, según la AEMET, "el lunes 8, los chubascos y tormentas afectarán, a partir del mediodía, a amplias zonas del tercio oriental, con intensidad fuerte o muy fuerte --30 litros por metro cuadrado en una hora-- y acumulaciones de 60-80 litros por metro cuadrado en 12 horas".

Asimismo, "el martes 9, con el avance de la vaguada hacia el este, la inestabilidad se mantendrá en el tercio oriental peninsular y aumentará de forma notable en Baleares. Este día continuarán los chubascos y tormentas en el tercio oriental".

El pronóstico de la AEMET señala con aviso naranja por lluvias muy intensas en la Cuenca del Ebro, el pirineo de Huesca y Lérida; la zona oriental de Zaragoza y Teruel, y las provincias de Tarragona y Castellón, el lunes 8 de septiembre. Lo que hace que sean posibles las crecidas en barrancos y cauces menores de las zonas donde se registren las lluvias más intensas.

Como recuerda la AEMET, "La incertidumbre inherente a este tipo de fenómenos complica la precisión de las zonas de mayor impacto, ya que ligeros cambios en la posición de la vaguada y en el viento de niveles bajos, pueden modificar la intensidad y la localización de las tormentas".

Por ello, la CHE recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología 'aemet.es' y en el SAIH Ebro 'saihebro.com', así como en la web 'chebro.es'