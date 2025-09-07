La Aemet pronostica lluvias intensas en el tercio oriental de la cuenca del Ebro y la CHE previene de posibles crecidas

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología ha enviado una nota informativa según la cual una "vaguada atlántica recorrerá la Península y Baleares entre este domingo y el miércoles por la mañana, lo que originará una creciente inestabilidad en el área Mediterránea, principalmente durante el lunes 8 y el martes 9. La presencia de alta humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica, propiciarán la formación de chubascos y tormentas intensos, en zonas del tercio oriental peninsular y en Baleares".
Con respecto a la cuenca del Ebro, según la AEMET, "el lunes 8, los chubascos y tormentas afectarán, a partir del mediodía, a amplias zonas del tercio oriental, con intensidad fuerte o muy fuerte --30 litros por metro cuadrado en una hora-- y acumulaciones de 60-80 litros por metro cuadrado en 12 horas".
Asimismo, "el martes 9, con el avance de la vaguada hacia el este, la inestabilidad se mantendrá en el tercio oriental peninsular y aumentará de forma notable en Baleares. Este día continuarán los chubascos y tormentas en el tercio oriental".
El pronóstico de la AEMET señala con aviso naranja por lluvias muy intensas en la Cuenca del Ebro, el pirineo de Huesca y Lérida; la zona oriental de Zaragoza y Teruel, y las provincias de Tarragona y Castellón, el lunes 8 de septiembre. Lo que hace que sean posibles las crecidas en barrancos y cauces menores de las zonas donde se registren las lluvias más intensas.
Como recuerda la AEMET, "La incertidumbre inherente a este tipo de fenómenos complica la precisión de las zonas de mayor impacto, ya que ligeros cambios en la posición de la vaguada y en el viento de niveles bajos, pueden modificar la intensidad y la localización de las tormentas".
Por ello, la CHE recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología 'aemet.es' y en el SAIH Ebro 'saihebro.com', así como en la web 'chebro.es'