El aeropuerto de Zaragoza supera los 542.000 pasajeros en lo que va de año, un 2,4% que en 2024

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Aeropuerto de Zaragoza ha alcanzado 542.134 pasajeros entre enero y septiembre de este año, superando en un 2,4% los datos del mismo periodo de 2024.
Así, en el mes de septiembre, la instalación zaragozana registró 63.279 viajeros. En los nueve primeros meses de 2025, se han operado 7.651 aterrizajes y despegues, de los que 2.058 han sido nacionales, un 16,2% más que en el mismo periodo del año 2024, han informado desde AENA.
En el mes de septiembre, se registraron 996 movimientos de aeronaves, un 4,1% más que en el mismo mes del año pasado.
En cuanto al tráfico de mercancías, en el mes de septiembre el Aeropuerto de Zaragoza gestionó 16.468 toneladas de carga, llegando a las 120.652 en lo que va de año.
Los aeropuertos del Grupo Aena --compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil-- han cerrado el mes de septiembre de 2025 con 35.760.852 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 299.292 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 132.905 toneladas de mercancía, un 9,9% más que el año pasado.