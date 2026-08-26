Los afectados por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) trabajan en recuperar el suministro de agua potable

Incendio forestal en Las Peñas de Riglos (Huesca). - INFOAR

HUESCA 26 Ago. ( EUROPA PRESS) -

Los afectados por el incendio de Las Peñas de Riglos van recuperando, poco a poco, la normalidad y se centran en resolver las afecciones que el fuego ha ocasionado, como es la recuperación del suministro de agua potable.

Estos días se trabaja en las captaciones de agua para el suministro a la población, que continúa recibiendo garrafas de agua para su consumo.

Se están llevando a cabo analíticas del agua almacenada y más adelante habrá que hacerlas también del caudal que llegue de ríos y barrancos.

Tal y como ha apuntado el alcalde de Las Peñas de Riglos, Francisco Torralba, "se están haciendo analíticas en las captaciones y en la red de abastecimiento, pero estas analíticas no responden a la realidad, porque estamos suministrando el agua que está almacenada, pero habrá que prestar mucha atención a los aportes que lleguen de los ríos y barrancos".

Se prevé que estos trabajos que alarguen en el tiempo, por ello se buscan alternativas. El alcalde ha indicado que "esto va para largo y se están barajando diferentes soluciones que pasan por buscar captaciones alternativas que no estén dañadas o incluso potabilizadoras provisionales o definitivas, en algunos casos".

Así, los vecinos poco a poco van recuperando la normalidad perdida el pasado 10 de agosto cuando se originó en Las Peñas de Riglos el incendio que calcinó más de 14.000 hectáreas.

Torralba ha indicado que "la verdad es que el incendio ha sido tremendo en todos los sentidos, ha sido un desastre ecológico, moral y por todo lo que ha afectado a los vecinos y ahora hay que garantizar la calidad del agua como prioritario".