Aficionados a la astronomía se moverán hasta 200 kilómetros para poder ver el eclipse sin nubes

El vicepresidente de la Agrupación Aragonesa de Astronomía, Santiago Hernández. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la Agrupación Astronómica Aragonesa, que cuenta actualmente con más de 70 amantes de esta ciencia como socios, está viviendo con "muchísimo lío" las semanas previas al eclipse solar total del 12 de agosto, un acontecimiento único que se podrá ver en buena parte de la mitad norte peninsular, para el que preparan una observación colectiva y un plan alternativo que plantea la posibilidad de moverse hasta 300 kilómetros para asegurarse de contar con un cielo limpio y sin nubes para admirar este fenómeno en todo su esplendor.

"Estamos recibiendo correos de Alemania, de México, de Estados Unidos", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de la Agrupación, Santiago Hernández, entre ellas un aficionado de 95 años, miembro del Club de Astronomía de Raleigh, en Carolina del Norte (Estados Unidos), que se va a desplazar a Zaragoza el próximo 12 de agosto para disfrutar del eclipse.

Tal y como han hecho cuando se han trasladado a otros puntos del mundo para ver otros eclipses, están pendientes de los servicios meteorológicos, especialmente en lo relativo al porcentaje de nubosidad.

"Si está perfectamente despejado, tendremos seguramente un sitio ya localizado. Si va a estar nublado en el punto A, pues tener un plan B y un plan C. Y, si está todo nublado, pues mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? El año que viene habrá más suerte en Cádiz", ha explicado Hernández en referencia al siguiente eclipse solar total que se verá en España: el 2 de agosto de 2027, en una pequeña franja situada en el estrecho de Gibraltar y parte de la costa andaluza.

MEJOR UN SITIO "SOLITARIO"

Hernández ha animado a disfrutar del evento: "Si no lo has vivido nunca, un eclipse total es muy chulo. Sorprende un poquito y creo que va a ser muy divertido".

Como consejo para quienes vivan el fenómeno por primera vez, que será la gran mayoría, ha instado a buscar un sitio "más solitario" en el campo para vivir un momento "un poquito más especial", aunque ha reconocido que es "bastante probable que haya un cierto caos", especialmente si el pronóstico meteorológico es "bueno en un sitio y malo en otro", ya que entonces puede haber "muchísimo movimiento de gente" e incluso afectar al suministro de gasolina.

Mientras tanto, están llevando a cabo diversas actividades de divulgación: "Nos han llamado de un montón de pueblos aquí en Aragón y vamos a dar charlas de iniciación a la observación solar, explicar un poquito el eclipse".

Hasta que este año han tenido la oportunidad de admirar el fenómeno 'en casa', los miembros de la Agrupación Astronómica Aragonesa se suelen juntar y viajar allí donde se producen eclipses, al menos cuando se dan en un punto "relativamente cercano". Han ido a Turquía en 2006, a Luxemburgo o al norte de Francia en 1999.

ESPERAN CRECER TRAS EL ECLIPSE

En este momento, en esta asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1989, son más de 70 socios que dedican su tiempo libre a hacer promoción y divulgación de la astronomía y ciencias afines: "Hacemos charlas prácticamente todas las semanas del año, traemos a profesionales, hacemos observaciones de cielo profundo, los lunes hacen un taller de procesado de astrofotografía, tenemos un grupo de astrofotógrafos, hay también socios que se dedican a la medida del brillo de cometas, hay gente que hace heliofísica, aquí hacemos de todo".

El deseo y la previsión de la agrupación es que el eclipse del 12 de agosto les permita crecer y, con ello, contar con más medios, como adquirir un telescopio remoto para que cualquiera de sus socios pueda acceder en cualquier momento.

Eduardo Francés es vocal de la agrupación y ha recordado que, en realidad, no hay un trío de eclipses, ya que hubo uno previo el año pasado, que fue un eclipse parcial "flojillo", de sólo un 15%, pero que sirvió "para ir abriendo boca" y preparar las actividades de este año.

El del 12 de agosto será el primer eclipse total en España desde 1959, cuando hubo uno en Canarias, y desde 1912 en la península. No se volverá a ver uno exactamente como este, en una franja tan amplia desde el Cantábrico hasta Baleares, hasta el 17 de noviembre de 2180, algo que ha asegurado que es una "suerte" porque el promedio de que se repita este fenómeno en el mismo sitio en el hemisferio norte es de más de 350 años.

"MAL AUGURIO"

Francés se ha detenido a comentar la evolución de la visión que tiene el ser humano sobre los eclipses, que ahora se esperan con expectación, pero que hasta finales del siglo XIX eran considerados "un mal augurio".

De hecho, en la biblioteca de Nínive, en la antigua Mesopotamia, se descubrieron unas 30.000 tablillas en las que describían muchos eclipses, que ha servido de base también para ir concretando la periodicidad de estos fenómenos astronómicos.

Ha contado, como anécdota de ese "mal augurio", que se pensaba que un eclipse "podía traer la muerte del rey, del emperador o incluso de la misma humanidad". "Era tan serio el tema para los gobernantes que se inventó, entre comillas, el término de rey sustituto", ha asegurado.

Entonces, cuando sabían que iba a haber un eclipse en los siguientes meses, "se cogía, se buscaba a un paisano por allí y se le hacía rey, pero rey de verdad, con el boato propio de una ceremonia de este tipo, y el rey de verdad lo que hacía era ocultarse durante esos cien días", ha explicado.

En esas tablillas aparece documentado el caso del monarca Erra Imitti, que reinó en Sumeria entre los años 1861 y 1861 antes de Cristo, al que, cuando va a llegar el eclipse, le avisan, se esconde y nombran nuevo rey "a un jardinero que había por allí", con la mala suerte de que el monarca verdadero muere "tomando un sorbo de sopa caliente", lo que llevó a su sustituto a reinar durante 24 años "ante el desconcierto de la corte y el mal augurio".

Por ello, a partir de entonces, ese rey sustituto acababa teniendo "un final desagradable" porque, aunque hasta "le buscaban una compañera y vivía a cuerpo de rey, a los cien días se lo cargaban", ha aseverado.

UN ECLIPSE "UN POCO FLOJO"

En cuanto al 12 de agosto, el vocal de la Agrupación Astronómica Aragonesa ha admitido que el eclipse será "un poco flojo" porque va a ser "muy pequeño", con una duración de un minuto y 24 segundos, frente al que se verá en 2027 en la zona del Estrecho de Gibraltar, que durará casi siete minutos.

La otra "desgracia", según Eduardo Francés es que el Sol estará ya "muy bajo en el horizonte", a sólo 13 grados, al llegar el momento de totalidad en torno a las 20.30 horas, con lo que "si no tenemos un horizonte limpio, no lo vamos a poder disfrutar".

La diferencia de duración entre los distintos puntos de España en los que se observará no será grande, con lo que "no merece la pena" hacer demasiados kilómetros para ganar "a lo mejor diez segundos o menos".

Por tanto, "interesa buscar una zona elevada para poder tener una buena visión sobre el horizonte" y hacerlo en las proximidades de donde se vive, además de llevar unas gafas homologadas especiales: "Que a nadie se le ocurra mirar a través de un instrumento óptico sin la debida protección".

El vocal de la Agrupación Astronómica Aragonesa ha alertado de que "nuestra retina no tiene sensores de dolor", con lo que al mirar el Sol, "aunque sea unos milisegundos", se pueden generar daños irreversibles sin darse cuenta. "Es un tema muy, muy serio que hay que avisar a la gente", ha insistido.

Además, el eclipse va a coincidir en esta ocasión con las perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que casualmente tendrán su máximo la noche del mismo 12 de agosto, con lo que "se puede empalmar una cosa con otra", si bien ha advertido de que estas estrellas fugaces también "dan muchas decepciones" ya que muchos días de agosto salen y sólo ven "tres o cuatro" y, a las semanas, en mitad del campo, ven "muchísimas más sin ser el día apropiado".