Agricultura convoca ayudas para modernización y mejora de regadíos por 22,2 millones de euros

Modernización de regadío de las Huertas de Fraga, Velilla y Torrente de Cinca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la Orden AGA/59/2026, de 13 de enero, por la que se convocan subvenciones anticipadas para inversiones en modernización integral del regadío y para la mejora y adaptación de regadíos, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC 2023-2027), correspondientes al ejercicio 2026.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 22,2 millones de euros, destinados a financiar actuaciones que permitan mejorar la eficiencia en el uso del agua, optimizar la gestión energética de las infraestructuras de riego y avanzar hacia un modelo de regadío más sostenible y competitivo en Aragón.

Las ayudas se estructuran en dos grandes líneas de actuación. Por un lado, la modernización integral de regadíos, que contempla la transformación de sistemas tradicionales en sistemas presurizados más eficientes. Por otro, la mejora y adaptación de regadíos existentes, incluyendo inversiones en entubados, revestimientos de acequias, balsas, sistemas de control y medición del agua y tecnologías orientadas a la reducción del consumo energético.

Las comunidades de regantes, beneficiarias de estas ayudasLa convocatoria establece las actuaciones subvencionables, los criterios de valoración y el procedimiento de concesión, que se realizará en régimen de concurrencia competitiva, garantizando la transparencia y objetividad en la selección de los proyectos.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades de regantes. Las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Gobierno de Aragón.