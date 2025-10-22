Agricultura impulsa la promoción de alimentos con calidad diferenciada con una convocatoria de 1,8 millones de euros

Con una dotación total de 1,8 millones de euros, la convocatoria cuenta con financiación del Gobierno de Aragón, junto a fondos FEADER y del Gobierno central. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la convocatoria de subvenciones destinadas a promover la cooperación en actividades de información y promoción de productos agrícolas y alimentarios aragoneses con calidad diferenciada.

Con una dotación total de 1,8 millones de euros, la convocatoria cuenta con financiación del Gobierno de Aragón, junto a fondos FEADER y del gobierno central. Estas ayudas, cuyo objetivo es fortalecer la presencia de los productos aragoneses en todo tipo de mercados, ofrecen a los beneficiarios hasta un 70% de subvención sobre los gastos elegibles, con un límite de 600.000 euro por entidad.

La convocatoria para presentar las solicitudes finalizará el 30 de noviembre de 2025.

HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Estas subvenciones buscan reforzar la comercialización de los productos aragoneses con calidad diferenciada, mejorando su competitividad y aumentando la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Se enfocarán en la creación de campañas de información y promoción que permitan visibilizar la excelencia y singularidad de los productos agroalimentarios de Aragón, tanto a nivel nacional como internacional.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha explicado que "estas ayudas son una herramienta fundamental para aportar valor añadido a nuestros productos con calidad diferenciada. Queremos que los consumidores reconozcan y aprecien la singularidad y excelencia de los alimentos aragoneses, lo que se traducirá en más oportunidades para nuestros productores y un desarrollo económico sostenible para el medio rural".

Además ha destacado que el Gobierno de Aragón se compromete firmemente con la sostenibilidad, la innovación y la promoción de los productos agroalimentarios aragoneses en mercados tanto locales como de fuera de la Comunidad. "Esta convocatoria refuerza nuestra apuesta por la calidad y por la identidad agroalimentaria de Aragón", ha subrayado.

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA

Los objetivos de la convocatoria son fomentar la cooperación entre agrupaciones y organizaciones de productores agroalimentarios para lograr un impacto más eficaz en los mercados; promover campañas de información y difusión que destaquen la calidad diferenciada de los alimentos de Aragón y sensibilizar a los consumidores sobre las características únicas y el valor de los productos con origen en Aragón.

Más allá de la ayuda económica, estas iniciativas ayudarán a crear una identidad común entre los productores y a consolidar la marca Aragón como sinónimo de calidad agroalimentaria.

Con esta convocatoria, se abre una oportunidad clave para potenciar la presencia de nuestros productos en mercados de creciente exigencia.

Para más información, los interesados pueden consultar los detalles de la convocatoria a través del Boletín Oficial de Aragón (BOA) y ponerse en contacto con los servicios correspondientes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.