Agricultura quiere aumentar de nuevo las subvenciones al regadío en el presupuesto de 2026

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón de Jorge Azcón quiere aumentar de nuevo, en con 21 millones de euros, las subvenciones al regadío en el presupuesto de 2026, tras recibir este año 20 millones de euros un total de 28 comunidades de regantes, que realizarán una inversión total de 54 millones de euros.

"Donde hay regadío hay riqueza, productividad, lucha contra la despoblación y, en definitiva, un futuro que debe ser sostenible con la mejora y modernización de los regadíos", ha recordado el presidente de la Comunidad.

Las subvenciones se destinarán a "seguir fomentando actuaciones imprescindibles que garanticen la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura". A la vez, ha exigido al Gobierno de España que "cumpla con su parte y ejecute de una vez las infraestructuras pendientes" en Yesa, Mularroya o Almudévar.

"Es indignante que Yesa acumule 20 años de retraso y que lo que nos dicen desde el Ministerio de Transición Ecológica es que el mejor escenario es que esté operativo como pronto en el año 2030: Necesitamos finalizar las infraestructuras, además de nuevos proyectos y embalses", con una nueva regulación del río Gállego, lo que exige que el Gobierno de España "deje de mirar para otro lado".

"Por eso el Gobierno de Aragón ha redactado ya un completo listado de alegaciones a los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica 2028-2033: No podemos asumir que se reduzca la dotación para riego entre un 12 y un 15%, como se desprende de los documentos iniciales por parte del Ministerio". Ha advertido de que "si finalmente se materializa y el Gobierno de España pone en riesgo un sector estratégico para Aragón, tomaremos todas las medidas que sean necesarias".

SECTOR PRIMARIO

El sector primario cuenta con más de 55.000 trabajadores, que junto con la agroindustria suman el 15% de la economía aragonesa, y es la principal actividad en 23 comarcas.

"No es sólo economía, es vertebración, es luchar contra la despoblación, sostenibilidad real, arraigo y competitividad", ha continuado Azcón, quien ha realzado que "Aragón es líder en porcino, líder en fruta de hueso, impulsor de la innovación y exportador neto de calidad, y esto no es consecuencia de la casualidad, este es el resultado de la excelencia en el trabajo de miles de aragoneses".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha alertado ante la nueva PAC y las políticas arancelarias, que "ponen en riesgo" las exportaciones, tanto a China como a Estados Unidos.

Para Azcón, "la PAC no puede asfixiar con papeles a quienes trabajan la tierra", de ahí que el Departamento de Agricultura haya simplificado los procedimientos para eliminar "trámites innecesarios" y haya realizado ya los pagos a los profesionales del campo "antes de lo que se hacía nunca".

Ha tildado de "extraordinariamente preocupante" la propuesta de modificación de la PAC para el periodo 2028-2034, ya que contempla una reducción de 386.000 a 300.000 millones de euros en toda la UE, un descenso del 20%: "Este Gobierno se va a oponer frontalmente a la reducción de los presupuestos de la PAC".

De esta forma, "la voz del campo aragonés se va a escuchar porque nos vamos a encargar de que se escuche en Madrid pero también en Bruselas, en el Comité Europeo de las Regiones, en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea". Azcón ha invitado a todos los miembros del Comité de las Regiones a "rebelarse y trabajar juntos para una PAC justa".

En cuanto a los aranceles de China al porcino, el presidente de la Comunidad ha dicho que este sector "es el principal motor del sector primario aragonés y crece de manera exponencial, con el 60% de la producción ganadera".

Ha anunciado la reforma de la ley de agricultura familiar para incluir beneficios fiscales porque "sin el sector primario no hay futuro".

También ha mencionado los aranceles norteamericanos al sector vitivinícola, que ha recibido ayudas del Gobierno de Aragón por 9,8 millones de euros, un 31% más que el año anterior.

El Departamento de Agricultura también ha concedido ayudas para sanidad vegetal y animal y ha incrementado en 3,8 millones las subvenciones al seguro agrario, llegando a los 12,4 millones de euros.