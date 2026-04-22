Agricultura responde con más de 10,2 millones a los daños provocados por danas y lluvias torrenciales

Archivo - Agricultura extiende a más municipios las ayudas al campo por las tormentas de julio - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha movilizado más de 10,2 millones de euros para hacer frente a los daños ocasionados por las sucesivas danas y episodios de lluvias torrenciales registrados en los últimos ejercicios.

De esta cantidad, 4,9 millones de euros corresponden a subvenciones directas, mientras que 5,1 millones se han destinado a obras y actuaciones de emergencia, que, junto a las liquidaciones, permiten superar esa cifra global. Un esfuerzo económico que refleja el compromiso del Ejecutivo autonómico con el territorio y el sector primario.

El consejero en funciones, Javier Rincón, ha expresado que "el compromiso del Departamento con el sector es indiscutible. Cada intervención que ponemos en marcha no sólo busca reparar daños, sino reforzar la capacidad del sector primario para resistir futuros episodios climáticos y seguir siendo competitivo y sostenible".

La rapidez de respuesta ha sido una constante en todas las actuaciones. Tras los episodios de lluvias torrenciales de finales de agosto y principios de septiembre, así como los registrados a finales de octubre y comienzos de noviembre de 2024, el Departamento actuó en municipios de las provincias de Zaragoza y Teruel, con una inversión de 309.654,31 euros.

En total, se aprobaron 66 solicitudes, todas ellas ejecutadas y ya abonadas.Además, de manera paralela, el Departamento activó obras de emergencia en la zona afectada por un importe global de 2,34 millones de euros para reparar infraestructuras públicas de riego y otros daños en el medio rural, con actuaciones que alcanzaron a más de una veintena de municipios en las tres provincias aragonesas.

Entre todas, la actuación se ha concentrado principalmente en Cimballa y Monterde, en la comarca de Calatayud (Zaragoza), y la comarca del Jiloca (Teruel) con intervenciones por un total de casi 1,9 millones de euros en infraestructuras de riego.

RESPUESTA INMEDIATA ANTE LAS DANAS

En la dana de los días 13 y 14 de junio de 2025, que afectó a 23 municipios, se registraron algunos de los daños más graves, especialmente en Azuara (Zaragoza) y Herrera de los Navarros (Zaragoza). En este caso, se aprobaron 208 solicitudes.

Además, el Departamento tramita un adelanto de hasta un 80% del importe de las actuaciones, sin necesidad de aval, facilitando así la recuperación inmediata de las zonas afectadas.

La dana ha dado lugar a una nueva respuesta inmediata del Gobierno de Aragón, con la movilización de 1,99 millones de euros en obras de emergencia y actuaciones técnicas para la reparación de infraestructuras de riego gravemente dañadas por los fenómenos meterológicos adversos.

Entre todas, la actuación más importante se ha concentrado en Azuara (Zaragoza), donde se han invertido casi 930.000 euro tras los graves daños provocados por la dana de junio de 2025. Por su parte, las lluvias torrenciales del 11 y 12 de julio de 2025 afectaron a 33 municipios, con una inversión aprobada de 323.069,69 euros para atender 113 beneficiarios, todas ellas gestionadas con agilidad para garantizar la recuperación de explotaciones.

De la misma forma, el Ejecutivo autonómico ha activado actuaciones por un importe de 430.018,31 euros, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras dañadas en las localidades afectadas. Gracias a la agilidad en la tramitación y ejecución, todas las actuaciones vinculadas a este episodio quedaron completamente finalizadas dentro de la anualidad 2025.

Rincón ha destacado la celeridad en la respuesta "en menos de una semana desde el episodio, el Departamento ya había movilizado maquinaria y efectivos sobre el terreno.

Esa rapidez ha sido clave para minimizar daños y dar una respuesta eficaz a agricultores y ganaderos en momentos de máxima dificultad. "Balance de los últimos episodios en el norte de la Comunidad

Por último, las danas registradas entre agosto y septiembre de 2025 afectaron a un total de 73 municipios, fundamentalmente en la provincia de Huesca y que se prevé aprobar un importe total de 2.2 millones en la convocatoria y que se resolverán en las próximas semanas. Este plan estará destinado a reparar tanto a daños en producciones agrícolas como a otras afecciones moduladas.

El episodio ha dado lugar a nuevas actuaciones de emergencia, con una inversión global de 336.680,89 euros, centradas principalmente en infraestructuras públicas de riego en toda la zona afectada.

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Rincón, ha manifestado que "estos episodios nos recuerdan que, frente a fenómenos meteorológicos extremos, hemos contado con un sector que responde unido".

Rincón ha finalizado diciendo que "estos episodios nos recuerdan que, frente a fenómenos meteorológicos extremos, hemos contado con un sector que responde unido. Nuestra obligación es estar a la altura, agilizar ayudas, simplificar trámites y garantizar que la recuperación llegue cuanto antes a cada explotación afectada".