Aguaviva (Teruel) celebra la 30ª edición de su Feria del Medio Rural este fin de semana con ausencia de ganado

TERUEL 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aguaviva celebra este próximo fin de semana la 30º edición de su Feria de Productos y Servicios del Medio Rural, condicionada este año por la obligada ausencia de ganado, en cumplimiento de las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno de Aragón. Esta edición especial incluye a cambio una agenda repleta de actos lúdicos, desde el sábado 15 de noviembre al domingo 16, que incluyen música, exposiciones, degustaciones o deporte, entre otras propuestas.

Los detalles de la feria se han presentado este miércoles en una rueda de prensa, en la que la diputada provincial Carmen Maorad ha destacado la importancia de estas ferias no solo por su carácter comercial sino también como punto de encuentro de la comarca.

La Diputación de Teruel apoya la celebración de esta cita, dentro de la convocatoria de ferias, con 3.592,80 euros, aunque en esta ocasión no haya aportación ganadera, por las medidas tomadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón para el control de enfermedades de lengua azul y dermatitis nodular.

El alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente, ha detallado el programa de actividades en el que, ha recordado, se mantiene muy presente el carácter comercial del certamen. La feria contempla varios espacios comerciales, de maquinaria y material agrícola y ganadero en la plaza de la Cooperativa y Bodega; productos de alimentación y servicios, entre otros, en el sector stands; amplia exposición de venta ambulante así como una mini feria de la cerveza artesana y vino y atracciones infantiles.

La actividad comenzará a las 11.45 horas con un pasacalles acompañado por los Gigantes y Dulzaineros de Alcorisa que llevará hasta el recinto ferial, donde está previsto celebrar la inauguración a las 12.00 horas. Después, habrá animación musical y vermú con la actuación del Dúo Bela.

Ya por la tarde, a las 17.00 horas tendrá lugar una cata de mieles del Bajo Aragón y Matarraña a cargo de Miel Peñas Blancas, seguido de un tardeo con el grupo Saúl.

A las 20.00 horas se van a soltar tres toros infantiles de fuego por las calles del centro del municipio y a las 23.00 horas el toro embolado en el mismo recorrido. Pasada la media noche, se podrá disfrutar de una verbena en el pabellón deportivo.

Al día siguiente, a las 10.30 horas comenzará el XXIII Autocross de Aguaviva, puntuable para el Campeonato de Aragón, organizado por el Real Automóvil Club Circuito Guadalope. A mediodía se podrá disfrutar de una cata de aceites DOP Aceite del Bajo Aragón, a cargo de Juan Baseda, director de la DOP Aceite del Bajo Aragón, en el Centro de Servicios Municipales, para la que se necesita inscripción previa.

A partir de las 12.00 y hasta las 18.00 horas todos los miembros de la familia podrán disfrutar de juegos de madera y actividades de 'Tablas y Tablitas', a cargo de Juegaragón en el patio del colegio público.

También habrán diferentes exposiciones temáticas en el Colegio Público de Aguaviva como la XI Concurso Fotográfico de Aguaviva, exposición 'Natura Vivens' (José Pardo Sastrón) y 'La seda en pañuelos y mantones', organizadas por la Asociación Cultural Caliu.