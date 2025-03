Alastuey (PSOE): "La Ley de Memoria de Aragón se ha derogado en el peor momento porque las libertades están en riesgo"

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista, Daniel Alastuey, ha asegurado que la Ley de Memoria de Aragón se ha derogado "en el peor momento" porque las libertades "están en riesgo" ante el avance de la ultraderecha. Alastuey ha asistido este lunes al acto homenaje y memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, convocado por las asociaciones memorialistas en el cementerio de Torrero para acompañarlas "en una fecha que nosotros consideramos que es el Día de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo que establecía la Ley de Memoria Democrática de Aragón, abolida por PP y Vox hace poco más de un año y cuya derogación no anula la memoria ni evita que nosotros recordemos a las víctimas en esta fecha y durante todo el año", ha explicado.

El socialista ha insistido en que su formación va a seguir intentando que esa norma se restablezca por todos los medios, aunque ha reconocido la dificultad política en estos momentos.

Sin ir más lejos, la pasada semana su grupo parlamentario presentó una iniciativa que fue nuevamente rechazada por los votos de ambos partidos de derecha y ultraderecha, "pero nosotros seguimos pensando que la memoria es más necesaria que nunca. Más allá de las fosas, de las víctimas y del homenaje a todos los que perdieron la vida o sufrieron prisión o exilio por el franquismo, esta ley es importante para prevenir que todas esas cosas vuelvan a ocurrir", ha afirmado Alastuey.

En este sentido, ha recordado que "estamos viviendo un momento en que avanza la ultraderecha y los más jóvenes, lo que no tienen una memoria directa de la dictadura, se están dejando convencer por ideas que son las mismas que nos llevaron a una guerra civil y una dictadura". Por ello, ha sostenido que la Ley de Memoria es "absolutamente necesaria", tanto "para homenajear a las víctimas como para recordar a los ciudadanos que determinadas dinámicas históricas llevan a la pérdida de las libertades".

Algo que ha considerado que "lo tienen que saber los jóvenes más que nadie y para ello, se tiene que integrar en los currículum educativos y se tiene que explicar".

EL PLAN DE CONCORDIA "NO ES NADA"

Alastuey ha asegurado que su partido va a seguir "luchando" y pidiendo la "aplicación estricta" de la Ley de Memoria Democrática estatal, así como reivindicando la ley de Aragón y el 3 de marzo como día de la Memoria, en recuerdo del bombardeo indiscriminado sobre la población civil de Alcañiz en 1938. "Nada está ganado para siempre, hay que pelearlo día a día y recordar, hacer memoria para ganarnos las libertades cada día", ha insistido el socialista.

Además de reivindicar la norma, ha cargado contra el PP porque "ha intentado engañarnos al decir que la sustituía por una ley de Concordia, que actualmente no es nada. El Plan de Concordia no contempla ninguna partida presupuestaria ni ninguna medida. Las propias asociaciones memorialistas aseguran que no han tenido ningún contacto con el Gobierno de Aragón y la consecuencia es que la Ley de Memoria se ha perdido en el peor momento porque se está volviendo a repetir un proceso histórico que nos puede llevar a nuevas dictaduras, donde están desapareciendo las libertades".

El diputado del PSOE en las Cortes ha advertido sobre el hecho de que "determinados períodos históricos llevaron a consecuencias terroríficas como la segunda guerra Mundial, los campos de concentración y, en España, los horrores de la guerra civil y el franquismo y a una lucha intensa también después de la muerte de Franco para conseguir la democracia".

"De hecho, ha subrayado, hubo cientos de muertos también durante la transición y eso se tiene que recordar para que la gente sepa que la democracia no es gratis", ha concluido.