Albarracín pone en marcha dos líneas telefónicas para recoger solicitudes de personas mayores por el COVID-19

TERUEL, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albarracín ha puesto en marcha una línea telefónica en la que, a través de llamada o por Whatsapp, las personas mayores que vivan solas pueden dirigirse al consistorio para realizar cualquier petición que necesiten mientras dure el confinamiento decretado por el estado de alarma del coronavirus.

Así lo ha señalado el alcalde de Albarracín, Miguel Villalta, en declaraciones a Europa Press. El teléfono de atención a los mayores establecido para estos casos es el 691 214 447.

Además, Villalta ha apuntado que los menús escolares que reparte el Gobierno de Aragón y que, en el caso del municipio turolense, ascienden a 200 bandejas de comida diarias, se destinarán a las más de 70 personas mayores que viven solas en el municipio y que puedan necesitarlas.

El alcalde ha explicado también que este martes, 24 de marzo, se iniciarán las labores de desinfección y salubridad de edificios como el centro de salud y la residencia de mayores, pero también en los establecimientos que permanecen abiertos como estancos o comercios de alimentación. Estas actividades se realizarán con dos equipos de fumigación municipales.

Además, se ha trasladado una petición a la Subdelegación del Gobierno en Teruel para que un dispositivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) actúe sobre edificios emblemáticos de la localidad.

60 MAYORES EN LA RESIDENCIA

No obstante, estas labores suponen un ejercicio de prevención ya que, según ha matizado el alcalde, Albarracín no cuenta con ningún paciente confirmado de coronavirus y los 60 residentes del centro de mayores se encuentran "bien" y no han tenido que ser aislados en ningún caso.

Villalta ha asegurado que los vecinos "están llevando bien" el confinamiento y que los cerca de cien establecimientos del municipio de restauración, alojamientos y comercio minorista incluso decidieron cerrar antes del estado de alarma. "Están haciendo un ejercicio de responsabilidad muy grande", ha apostillado.