El albergue municipal de Zaragoza acoge unas 140 personas sin hogar en la primera ola de frío sin completar el aforo

ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El albergue municipal de Zaragoza ha acogido una media de 140 personas sin hogar en las tres primeras noches en las que se ha activado el plan especial de frío sin que se completara el aforo que puede alcanzar las 150 plazas.

"Ninguna persona que haya solicitado alojamiento se ha quedado en la calle", ha aseverado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

En los dos pabellones de emergencia de frío para hombres, dotados con 40 plazas --20 cada uno-- la ocupación se ha iniciado el martes con 25 usuarios y se ha incrementado hasta las 36 en esta última noche del jueves.

El perfil mayoritario es el de jóvenes migrantes subsaharianos, muchos de ellos procedentes del asentamiento del Parque Bruil. También ha habido usuarios españoles y de otros países como Argelia o Italia.

Para las mujeres, el albergue municipal ha acondicionado el conocido como 'cuarto azul', con capacidad para diez camas, que tampoco se han completado. Esta pasada noche, han sido ocho las mujeres que han pernoctado en él.

El resto de las instalaciones, que son habitaciones ordinarias, casas abiertas, módulos familiares e individuales, se encuentran prácticamente completas, aunque esta pasada noche todavía ha quedado vacante alguna plaza.

FLEXIBILIDAD

Además de las plazas del dispositivo de frío en el albergue municipal, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene acondicionado el recurso extraordinario en otra ubicación de 25 camas que está preparado para entrar en servicio, en caso de ser necesario.

Será un alojamiento de emergencia en un inmueble municipal, que servirá para acoger a personas sin hogar en horario de tarde-noche, derivadas desde el albergue municipal, con la colaboración de Cruz Roja.

Marian Orós ha explicado que ante el frío extremo, con temperaturas mínimas por debajo de cero grados, niebla o vientos persistentes, se flexibilizan los horarios y protocolos de acceso al albergue municipal para permitir la acogida las 24 horas frente al horario habitual de 07.00 a 20.30 horas.

En rueda de prensa, ha recordado que durante todo el día para las personas sin hogar que no pernoctan en esta instalación municipal se dispone de recursos como desayuno, comida y café caliente, además de servicio de ducha y ropa de abrigo.

PERFILES

Orós ha informado de que la mayor parte de las personas sin hogar "saben que el albergue está abierto" porque hay un equipo de calle de los servicios sociales que trabaja con estas personas para ver si quieren que se les acompañe en proceso de integración social.

Entre los perfiles de este tipo de usuarios está el crónico que suele acarrear problemas de salud mental, alcoholismo y/o drogadicción para lo que "el proceso es mas largo y el equipo de calle se acerca y habla con ellos de forma recurrente".

Otro es el que ha crecido desde marzo de este año y que es el de joven subsahariano y dentro de este grupo están los que tiene derecho a protección internacional al ser procedentes de Somalia, Mali y Burkina Faso, pero que "por plazos administrativos y un enfoque erróneo están entre 4 y 6 meses en la calle y hasta que no tienen el papel de Extranjería no entran en los procesos", ha lamentado Orós.

A su parecer, desde el Gobierno de España "se tendría que establecer una fase cero en la que estas personas con derecho a protección internacional no tengan que esperar el papel porque evitaría que estuvieran en situación de calle".

Todo estos son los perfiles mayoritarios que hacen uso del albergue municipal en invierno, pero además están los irregulares sin derecho a protección internacional y con los se trabaja en colaboración con la Fundación Dolores Sopeña para que tengan el arraigo por formación y así disponer de un recurso habitacional y cumplir con los dos años de estancia en España para tener papeles que les permitan trabajar.

Otro grupo de usuarios son personas que están de paso y otros son trabajadores vulnerables, que tiene empleo pero no pueden acceder a una vivienda por lo que se está en conversaciones con las empresas y entidades para que ayuden en que dispongan de un alojamiento.

Por otro lado, Orós ha recordado que en el recuento de las personas sin hogar que se hace cada dos años, en el de 2023 el 78 por ciento "ya eran migrantes".

FOTO FIJA

Desde hace varios años este recuento se hacía a iniciativa del Gobierno de España y los ayuntamientos se sumaban. En marzo de este año se anuncia, pero en mayo "dicen que no se hace por un tema administrativo" por lo que el Ayuntamiento de Zaragoza "lo acometerá de todas formas para ver la situación de la ciudad", ha indicado Orós.

"El 26 de noviembre será la foto fija con el recuento de las personas sin hogar en colaboración con Cruz Roja y con entrevistas personales para ayudar a mejorar los programas puestos en marcha", ha precisado.

Asimismo, ha comentado que en las próximas semanas empezará a prestar servicio el centro de día en la ampliación del albergue municipal que se inaugurará en diciembre tras una inversión de unos 5 millones de euros.

Se duplicará el espacio de la zona al aire libre con acceso independiente y servicio de aseos y fuentes. En la parte nueva, además del centro de día para el invierno se organizarán talleres ocupacionales y procesos preformativos del plan de primera oportunidad.

AMPLIACIÓN DE RECURSOS HABITACIONALES

Orós ha recordado que la reforma y ampliación del albergue municipal, cuyo nombre preciso es Centro de Acogida e Inserción de Personas Sin Hogar, ha comenzado hace 22 meses y concluirá en diciembre con la incorporación de 55 plazas, de las que 40 serán para hombres y 15 para mujeres. Los pabellones de frío en los laterales se cambian por otros nuevos.

Dentro de la red de recursos, además del albergue municipal hay 65 pisos con 189 camas porque la finalidad es que las personas sin hogar "no solo es que duerman bajo techo, sino recuperar su vida y tener un proyecto autónomo", ha razonado Orós.

Esas viviendas se ampliarán y ya este mes se han abierto 20 plazas en 4 pisos que acogen a migrantes sin hogar con la Fundación Dolores Sopeña.

Asimismo, se lleva a cabo un programa piloto para el perfil de joven subsahariano en situación irregular con una entidad social para otros 12 jóvenes, con la intención de darles una posibilidad de inserción soiciolaboral.

Orós ha anunciado que, en breve, se llegará a un acuerdo con otra entidad social para aumentar las habitaciones y camas porque, aunque la base es el albergue y el elemento "más potente" para trabajar el sinhogarismo, la red social de la ciudad "es muy importante y cada una trabaja en paliar esta situación".

Tras indicar que desde marzo de este año se ha producido un aumento de personas sin hogar, ha comentado que "no es un problema local, sino nacional y se debe a factores que no tiene que ver con competencias municipales, pero se palian las consecuencias derivadas de distintos elementos como la crisis migratoria y la dificultad de acceso a la vivienda".

La iniciativa "housing first" para personas con más de 10 años en la calle y que dispongan de un espacio con un trabajador social es otra medida que quiere llevar a cabo Orós.