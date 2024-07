El alcalde de Barbastro (Huesca) urge a Interior a construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil

BARBASTRO (HUESCA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barbastro (Huesca), Fernando Torres, ha urgido al Ministerio del Interior a fijar una fecha para dotar a la ciudad de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Torres, que remitió a finales del pasado mes de mayo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una carta volviendo a exigir la construcción de un nuevo cuartel, ha lamentado que, a fecha de hoy, no existan "nuevas novedades respecto al posible inicio del proyecto", según se le ha comunicado, también mediante una misiva que fue recibida en el Ayuntamiento en los últimos días del mes de junio.

En la carta, firmada por el director del Gabinete del Ministro del Interior, se indica, literalmente, que, aunque se considera "de agradecer la buena disposición del Ayuntamiento de Barbastro" se señala también que "no obstante, por el momento y a tenor de las disponibilidades presupuestarias y de las prioridades establecidas en materia de construcción de nuevas infraestructuras", no hay "novedad" alguna sobre una necesidad que el Alcalde considera "acuciante".

"Hablamos de un cuartel que data de 1961 y que durante los 63 años que lleva en servicio sólo ha sido objeto de adaptaciones menores y remodelaciones de escasa envergadura", ha dicho el alcalde.

El primer edil barbastrense remitió su misiva exigiendo --por segunda vez, pues en 2021 envió una primera carta-- un nuevo cuartel de la Guardia Civil para Barbastro después de que el Pleno municipal aprobase en su sesión del pasado mes de marzo una moción en la que, precisamente, se instaba al Ministerio del Interior a a abordar este proyecto.

"Lo que se nos comunica es que no hay nuevas novedades respecto al posible inicio de este proyecto y se vincula el hecho a las disponibilidades presupuestarias. El Gobierno central no ha aprobado los Presupuestos de este año y el horizonte que se le presenta es complejo, pero nosotros vamos a seguir exigiendo lo que es justo. Esperamos que el resto de grupos municipales, como ya se hizo en el caso de la moción de marzo, nos sigan apoyando".

La carta enviada en mayo --a la que ahora responde el Ministerio-- es la segunda que Fernando Torres remite a Grande-Marlaska. La primera se envió en 2021, el mismo año en el que, en el mes de octubre, una técnico del Ministerio visitó el equipamiento y una parcela municipal que el Ayuntamiento ofreció para construir en ella un nuevo acuartelamiento, oferta que sigue en pie.

"En la segunda carta lo volvimos a ofrecer y, si bien se nos agradece la buena disposición del Ayuntamiento, la situación no ha cambiado: el nuevo cuartel que Barbastro necesita no está en las previsiones inmediatas del Ministerio, pero hay un hecho innegable: el actual cuartel sigue degradándose, las condiciones de trabajo y de vida de los guardias civiles son impropias de un cuerpo de tal raigambre y asentamiento en el medio rural. Y la situación no se soluciona con reformas menores, ya que lo que hace falta es un nuevo cuartel".