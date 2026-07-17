Alcalde de Biel: "Estamos pendientes del viento y a la espera de órdenes" sobre un posible desalojo

El alcalde de Biel, José Ignacio García, atiende a Europa Press en la entrada del municipio. - EUROPA PRESS-RAMÓN COMET

BIEL (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde del Biel, José Ignacio García, ha reconocido que la dirección del viento es la principal preocupación durante este viernes en el municipio cincovillés, puesto que "va cambiando" y ha afirmado: "Estamos a la espera de órdenes de la DGA y del 112" para un posible desalojo.

El incendio declarado el pasado miércoles en el término municipal de Orés ya ha calcinado unas 12.000 hectáreas y ha obligado a desalojar, por el momento, cinco municipios aragoneses: Orés, Luesia, Asín, Malpica de Arba y Uncastillo. También la navarra Petilla de Aragón.

García ha indicado que hace días que están prevenidos para una posible evacuación y "los vecinos están un poco a la espera", aunque algunos de ellos salieron del municipio desde el momento en el que se alertó del posible desalojo, ha apuntado.

"Hay mucha gente que está nerviosa, otra está tranquila", ha comentado García. A la entrada del municipio, un grupo de vecinos, también el alcalde, esperan novedades bajo una leve lluvia de cenizas y un cielo cubierto por el humo del incendio en la zona.

José Ignacio García ha destacado la colaboración de algunos vecinos para realizar labores que sirvan de cortafuegos. "Muchos están con los tractores y tenemos todos los alrededores del pueblo labrados, los campos, pero bueno, a esperar que el viento no cambie", ha explicado.

Dada la complicada situación en el entorno de las Cinco Villas, el alcalde de Biel ha comentado que en la mañana de este viernes se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Farasdués, también a Luesia, para seguir la última hora del incendio.

"Todo el mundo está muy nervioso porque es un incendio que lleva mucha fuerza y aunque está lejos --del núcleo urbano-- sobre todo --preocupa-- el viento", ha concluido.