El alcalde de Cimballa (Zaragoza) alerta de la situación "crítica" al quedar incomunicados por la crecida del río Piedra

ZARAGOZA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio zaragozano de Cimballa, Cecilio Eloy Roy, ha alertado de la situación "crítica" en la zona, tras quedar incomunicados este miércoles debido a la crecida del río Piedra, lo que ha obligado a cortar la CV-671, que les une con Aldehuela de Liestos, a la altura del kilómetro 5.

Unas 150 personas se han visto afectadas por el desbordamiento del río Piedra, aunque no se han producido daños personales, según ha indicado el alcalde de Cimballa en declaraciones a Europa Press. El municipio cuenta con una población de unas 50 personas durante el año, aunque este número aumenta en la época estival.

No obstante, ha lamentado afecciones en al menos dos viviendas, fincas particulares, la piscifactoría cercana, carreteras y caminos, así como infraestructuras, como acequias. Los vecinos llevan incomunicados desde, aproximadamente las 14.00 horas, aunque ya ha descendido "un poco" el nivel del agua, ha comentado Cecilio Eloy Roy.

Con respecto a la evolución de las próximas horas, el alcalde de Cimballa ha explicado que serán los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el personal de Protección Civil los que deberán analizar la situación. "Todavía puede llegar más agua y que haya más inundaciones", ha señalado.

LIMPIEZA DEL RÍO

Cecilio Eloy Roy ha expresado: "Cuando llueve mucho por aquí estamos perdidos, hay que salir en barca, porque no se limpia el río, no se limpian brazales, no se limpia nada y algún día se nos llevará el agua". Ha criticado la "dejadez" que hay sobre el río, porque "normalmente, en el cauce del río Piedra no hay agua, solo chopos y fresnos caídos y algas podridas".

"Los técnicos de la CHE me dicen que no es tan difícil la solución, que bastaría con construir una pequeña parada o una presa en la zona de Aldehuela de Liestos", ha apuntado, de modo que "no nos llegaría tanta agua a nosotros".

"No quiero ni pensar en los daños que habrá cuando se vaya el agua, pero espero que cuando no haya barro vengan las máquinas y arreglen lo público, pero también las propiedades de particulares", ha reclamado.

901898.1.260.149.20240904172453