El alcalde de Valderrobres destaca que la ocupación hotelera es total durante las fiestas este puente de agosto

El alcalde de Valderrobes, Carlos Boné, con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón - GOBIERNO DE ARAGÓN

VALDERROBRES (TERUEL), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valderrobes, Carlos Boné, ha destacado que la ocupación hotelera es total durante las fiestas patronales en honor a San Roque, que se celebran este puente de agosto, al igual que en numerosas localidades de Aragón.

"Hay muchísima gente y ayer empezamos ya las fiestas con el pregón y el chupinazo y ahora, a lo largo de estos cinco días, vamos a estar disfrutando de los diferentes actos con un pueblo lleno, con mucha ilusión, con muchas ganas", ha descrito.

Carlos Boné ha explicado que estos días "sirven para que tanto los vecinos, como amigos y familiares nos reencontramos durante estas cinco jornadas de fiesta y que sea una forma de disfrutar de nuestro pueblo y de nuestra gente".

En declaraciones a los medios de comunicación, Boné ha subrayado su satisfacción porque el objetivo como alcalde es que "la gente venga, que nos conozca, que disfrute de nuestras tradiciones, que disfrute de nuestras fiestas y, ¿por qué no?, que de esta manera, pues que conozcan Valderrobres y que repitan", ha apostillado.

Carlos Boné ha compartido esta jornada festiva con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien estos días visita la Comarca del Matarraña, y le ha agradecido que haya aceptado la invitación para venir a las fiestas.

"Para nosotros es algo muy importante, puesto que un día como hoy, el 15 de agosto, en el que medio Aragón está de fiestas, que haya decidido venir a nuestro municipio, nos parece una muestra de apoyo y cariño hacia el municipio, al cual queremos agradecer", ha reconocido.

Antes de concluir ha abundado en que las fiestas las preparan con "mucha ilusión y nervios, porque al final quieres que todo salga bien".