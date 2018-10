El alcalde de Villanueva de Sijena pide que se amplíen al domingo las visitas a los bienes de arte recuperados

Publicado 23/02/2018 11:50:09 CET

VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA), 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villanueva de Sijena, Ildefonso Salillas, ha reclamado este viernes que se amplíen también al domingo los horarios de visitas al espacio museístico del monasterio que alberga los bienes de arte sacro que se encontraban en depósito en Lérida y que han sido recuperados.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde ha expresado su enfado al conocer "por las noticias" que desde este viernes el espacio museístico abrirá un día menos, solo viernes y sábado, en lugar de viernes, sábado y domingo.

"Si demandamos ampliar horarios y empezamos el año quitando el domingo mal vamos", ha aseverado, al señalar que si es una petición de la orden religiosa del monasterio "no es su competencia", dado que el cenobio es un monumento del patrimonio nacional "y deberían de decirle a las hermanas que hay que aflojar un poco, que no pueden hacer lo que les de la gana".

En este mismo sentido, Salillas ha remarcado que "se hizo un esfuerzo muy grande hace veinte años para urbanizar y crear un espacio para que ellas se quedaran, a costa del impacto visual que se da de bofetadas con el monasterio antiguo y eso nos lo comimos, pero hay que dar el brazo a torcer" para compatibilizar los usos religiosos y los culturales y turísticos.

"No hemos estado luchando veinte años para que no podamos acoger a colegios e instituciones entre semana" y abrir los domingos un espacio que "ahora todo el mundo quiere ver", ha dicho el alcalde, para avanzar que esta misma tarde "pediré una reunión al presidente de Aragón, Javier Lambán, y a la consejera de Cultura, Mayte Pérez, --que visitarán este viernes el monasterio-- porque me consta que están dando pasos en ese sentido, pero quiero dejar muy claro que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena quiere que el monasterio por el que tanto ha luchado se pueda ver".

Ha recordado que se han invertido tres millones de euros en la restauración del edificio y ha lamentado que en Lérida se exhibían "solo 7 de los 97 bienes, el resto estaban escondidos y los hemos traído aquí para que la gente los conozca y los disfrute".

FOCO DE DESARROLLO CULTURAL

Además, el espacio museístico y el conjunto del monasterio --que se puede visitar únicamente los sábados-- "tienen que ser un foco de desarrollo cultural" y un elemento más en la lucha contra la despoblación.

El Monasterio de Sijena expone desde este viernes, 23 de febrero, los 95 bienes del cenobio recuperados de Cataluña por sentencia judicial, después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca declarara nulas de pleno derecho las tres operaciones de venta de los mismos entre los años 1983 y 1994.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad, Mayte Pérez, participarán a las 16.30 horas en la reapertura de las visitas guiadas al público, junto con los técnicos que se han encargado del desembalaje y análisis de las piezas recuperadas.