El alcalde de Zaragoza asegura que "no va a haber cordones sanitarios"

Publicado 16/06/2019 18:40:59 CET

ZARAGOZA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha señalado que va a mantener una relación "fluida de diálogo" con la formación liderada por Santiago Abascal. "Los dos votos de Vox han sido determinantes para lo que es la Alcaldía de Zaragoza y en Zaragoza no va a haber cordones sanitarios".

Este domingo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha sostenido que en Zaragoza no van a hacer "el juego a la izquierda en lo que se refiere a Vox" y, por lo tanto, hablarán con ellos, "exactamente igual que con cualquier otro", aunque ha reconocido que con ellos "antes" por formar parte de los 16 concejales que le han dado la investidura.

"A Julio Calvo lo conozco desde hace cuatro años, he estado cuatro años con él siendo concejal del PP, sé que no es ningún extremista, sé que es una persona que quiere trabajar por su ciudad y por el Ayuntamiento de Zaragoza, estos días he estado hablando con él y que no me ha dicho ninguna cosa que no pueda defender cualquier persona con sentido común", ha agregado.

En este contexto, ha remarcado que va a intentar que haya diálogo "con todos", ser "flexibles" y preocuparse "mucho más" de problemas "reales" y de "sumar" que "de otras cuestiones".

GOBIERNO

Azcón ha afirmado que confía en que esta semana se pueda acabar de configurar el organigrama de su gobierno. "No queremos tardar mucho tiempo en ponernos a trabajar porque las legislaturas pasan volando y queremos que en estos cuatro años se puedan hacer muchas más cosas de las que se han hecho en el pasado". Por ello, ha incidido en que el lunes empezarán a trabajar para "intentar poner a Zaragoza en el lugar que le corresponde".