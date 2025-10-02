Alcaldes de pequeños municipios celebran el aumento de las ayudas de la DPH para reforzar los servicios locales

HUESCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de los pequeños municipios de la provincia celebran el aumento de las ayudas de la Diputación de Huesca (DPH) para reforzar los servicios locales, a través del nuevo Plan de Concertación Económica Municipal que ha aprobado este jueves, por unanimidad, el pleno de la institución provincial, dotado con tres millones.

Las nuevas bases elaboradas por el equipo de Gobierno de la DPH han permitido duplicar la inversión del año pasado en favor de los municipios más pequeños de la provincia; medida que ha sido recibida con satisfacción por los alcaldes, que ven en este esfuerzo económico un respaldo decisivo para sostener los servicios locales.

El Plan de Concertación Económica Municipal, dirigido a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, permitirá financiar el gasto corriente vinculado a la contratación de personal temporal, autónomos o empresas para el mantenimiento y reparación de instalaciones y servicios municipales, además de programas informáticos de gestión y administración electrónica.

La principal novedad de este año es el cambio en los criterios de distribución que favorecen a las localidades con menos población. Así, pueblos como Albero Bajo --111 habitantes-- recibirá 11.110 euros, lo que supone, según su alcaldesa, Rebeca Rodríguez, "una herramienta clave para una localidad como la nuestra. Nos ayuda a garantizar el funcionamiento básico del ayuntamiento y mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros vecinos".

Además, "esta ayuda, favorece asentar población en el medio rural y mejora la calidad de vida en el pueblo", ha apostillado Rebeca Rodríguez.

Otra localidad como Loporzano --557 habitantes-- recibirá 28.142 euros. Su alcalde, David Suelves, ha apuntado que "es una gran ayuda para un municipio con escasos recursos como es el nuestro".

"Gracias a este plan el Ayuntamiento puede hacer actuaciones como limpiezas de saneamientos, mantenimiento de abastecimientos y alumbrado, cuidado de nuestros parques y jardines, lo que nos permite dar un buen servicio a todos nuestros núcleos", ha apostillado.

Por otra parte, el alcalde de la Fueva --597 habitantes--, Jesús Solano, recibirá 40.382 euros señala que "el plan de concertación para el Ayuntamiento de La Fueva supone una gran ayuda. Son 40.000 euros que nos llegan y que nos ayudan sobre todo a hacer el mantenimiento de nuestra red de agua que es muy complicada ya que somos 25 pueblos con sus 25 depósitos".

Ha añadido: "Nos ayuda también a mantener los parques que tenemos en todos los pueblos y a pagar a la gente que nos hace el mantenimiento de nuestra piscina".

Por su parte, el presidente de la DPH, Isaac Claver, ha destacado que "este plan busca dar respuesta a la realidad de los ayuntamientos más modestos, que tienen mayores dificultades para afrontar sus gastos, y supone un paso más en el compromiso de la Diputación con la igualdad de oportunidades en todo el territorio".

Con este refuerzo económico, la institución provincial ha subrayado su apoyo al medio rural y a la sostenibilidad de los servicios municipales, garantizando que incluso los pueblos más pequeños puedan seguir ofreciendo servicios y calidad de vida a sus vecinos.