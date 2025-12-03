La alcaldesa anima a vecinos y visitantes a descubrir Zaragoza en Navidad desde el Bus Turístico

1033315.1.260.149.20251203192845 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la consejera municpal de Cultura, Sara Fernández, en el Bus Turístico - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha animado los vecinos y visitantes a descubrir la ciudad desde el Bus Turístico que, además del recorrido habitual, incorpora otro itinerario para ver, desde otra perspectiva, las luces que iluminan las calles durante estas fechas.

Es la primera vez que se ofrece esta iniciativa en Navidad para ampliar la oferta de posibilidades de admirar el patrimonio de Zaragoza, en esta ocasión con una iluminación especial.

"La Navidad zaragozana no deja de crecer", ha subrayado la alcaldesa al recordar que el pasado año más de 600.000 visitantes se acercaron "de propio" a la ciudad para disfrutar de estas fiestas, atraídos por las luces, el Mercadillo de la Plaza del Pilar y todas las actividades que se organizan desde el Ayuntamiento.

"Este año hemos querido dar un paso más y ofrecer un servicio donde las familias, los zaragozanos y también quienes nos visiten puedan subirse al autobús turístico", ha explicado para incidir en que los tres vehículos de este servicio son cien por cien eléctricos.

Estos tres vehículos cero emisiones, que se han estrenado hace poco, se han adquirido con fondos europeos dentro del plan de renovación de la flota de autobuses urbanos para hacer de Zaragoza una ciudad respetuosa con el medio ambiente.

De hecho, según ha recordado la alcaldesa, la capital aragonesa fue reconocida por su compromiso con la sostenibilidad, en el Sustainability Day celebrado en el Museo Reina Sofía en Madrid, por ser la primera ciudad española con un servicio de bus turístico completamente eléctrico.

HORARIO Y PRECIO

Ha dicho ser consciente de que hay muchos zaragozanos que todavía no han probado este servicio porque, cuando uno está en su propia ciudad, no se le ocurre hacer turismo dentro.

Por ello, esta es una "oportunidad para que no solamente los turistas, sino también los zaragozanos y por supuesto todos los aragoneses que vienen a disfrutar de la Navidad zaragozana puedan subirse, experimentar la ruta del bus turístico y además hacerlo disfrutando de toda la iluminación navideña y viendo realmente la ciudad de la forma más bonita que podemos mostrarla".

La ruta del Bus Turístico empieza este puente festivo de los días 6, 7 y 8 de diciembre, a los que se sumarán los dos sábados 13 y 20, también desde el 26 de diciembre y hasta el 4 de enero coincidiendo con las vacaciones navideñas escolares se podrán subir los usuarios todas las tardes.

La salida es desde la parada de la calle Don Jaime I y los viajeros recorrerán el centro histórico de la ciudad, el puente de Piedra, el balcón de San Lázaro y el Palacio de la Aljafería, entre otros.

Durante este puente festivo y los sábados será a las 19.00 horas y, cuando se habilite el horario continuo desde el 26 de diciembre hasta el 4 de enero, será a las 19.30 horas.

BAJO LAS LUCES DE NAVIDAD

El precio del billete son 10 euros y hay tarifas especiales para familias numerosas, mayores de 65 años, carné joven o de estudiante, personas discapacitadas o desempleadas.

El recorrido estará teatralizado donde un personaje amenizará la visita explicando los distintos monumentos por los que pasa el Bus Turístico y también informará sobre las luces de Navidad bajo las que circulará este vehículo.

Además, en las Oficinas de Turismo, que estarán decoradas de Navidad, se puede recoger el programa navideño 'Zaragoza donde la magia sucede' con todas las actividades previstas para estos días tan especiales, así como información de las visitas y servicios.

"Creo que es una actividad muy familiar para todas las edades y para todos los públicos", ha indicado Chueca para confiar en que tendrá "muy buena aceptación" para esos días de vacaciones navideñas.

Precisamente, son unas fechas en las que se para la actividad lectiva y puede ser una alternativa para pasar la tarde "cuando no se sabe muy bien qué hacer con los niños y tener otro plan, como éste, es interesante dentro de toda la oferta de actividades navideñas que ha preparado el Ayuntamiento de la ciudad.