La alcaldesa anuncia que LaMov se convierte en compañía de danza residente del Ayuntamiento de Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anuncia que LaMov se convierte en compañía de danza residente del Ayuntamiento - DANI MARCOS

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado, en su visita al Centro de Danza, que la compañía LaMov se convierte en residente del Ayuntamiento de la ciudad. Ha dicho que es un compromiso municipal acordado con el grupo municipal Vox, que "consolida" el apoyo del Gobierno de la ciudad a esta disciplina y reconoce el talento de este grupo artístico y la calidad de sus propuestas sobre el escenario.

Chueca ha relatado que esta residencia se llevará a cabo en el Centro de Danza y supondrá un aumento de sus recursos económicos para propiciar un impacto positivo en el tejido artístico y social con una dotación máxima de 81.250 euros anuales.

Conllevará un refuerzo decisivo en el fomento de la danza y del prestigio de Zaragoza como una ciudad comprometida con las artes escénicas. De hecho, apenas existen ejemplos de compañías de ballet con esta vinculación pública, especialmente en Cataluña y el País Vasco.

La alcaldesa, durante el anuncio de este convenio, ha asegurado que con esta decisión, el Ayuntamiento "reafirma" su compromiso con la danza como disciplina artística "esencial" y con el apoyo a los creadores que hacen de Zaragoza una ciudad "más viva, más sensible y más abierta al mundo".

"Queremos --ha indicado-- ofrecerles estabilidad, proyección y recursos para que su talento siga creciendo aquí y llegue aún más lejos. Hoy saldamos una deuda que Zaragoza tenía con la danza con esta vinculación con una compañía que llevan años reforzando la marca Zaragoza, unida a la excelencia y a la creación".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, se ha referido a esta compañía como "la continuadora de aquel célebre Ballet de Zaragoza desaparecido hace ya 20 años". Ha destacado que LaMov ha sido una compañía que ha actuado como "embajadora" de la ciudad, llevando el nombre de Zaragoza por todo el mundo.

"Por eso --ha argumentado-- consideramos que el apoyo económico e institucional del Ayuntamiento de Zaragoza es fundamental para la continuidad de esta compañía. Consideramos que abre la posibilidad de que muchos estudiantes y personas interesadas puedan iniciar y continuar aquí en Zaragoza una carrera artística prometedora".

LA COMPAÑÍA

LaMov está formada por ocho personas --y otras cuatro que se han sumado para el estreno de "España en Conserva", la nueva producción-- bajo la dirección de Víctor Jiménez, que ha mantenido esta función en LaMov durante estos 17 años, como sucesores del Ballet de Zaragoza desaparecido hace 20 años.

El convenio que los convierte en compañía residente marca una doble vertiente geográfica: Zaragoza, en la que ejercen como motor de la escena artística y en el resto de España, donde podrán reforzar su papel de embajadores de la Ciudad en sus giras gracias a la calidad que atesoran sus espectáculos.

Con todo ello, este proyecto resume sus objetivos en la promoción de las artes escénicas como un elemento esencial del desarrollo cultural de Zaragoza, darle más visibilidad a la danza, generar un impacto positivo en la ciudad mediante diversas actividades, Fomentar la profesionalización, fortalecer el tejido cultural y promover el talento artístico.

ACTIVIDADES

Más allá de la actividad profesional sobre el escenario, LaMov también lleva a cabo una serie de actividades en su relación con los ciudadanos que ahora se realizarán al amparo del convenio como compañía residente.

Algunos de ellos son ensayos abiertos al público en el Centro de Danza, que brindan la oportunidad de conocer el proceso creativo de la compañía y establecer un vínculo con el público. Se puede organizar una periodicidad acorde con el centro y promover estos eventos a través de redes sociales.

También la colaboración continua con los alumnos del Conservatorio Municipal de Danza; un campus de verano con alumnos de alto nivel y elegidos por el director de la compañía, que proporciona una formación intensiva para estudiantes seleccionados de alto nivel e incluye talleres de técnica avanzada y experiencias prácticas en montajes escénicos.

Asimismo, se contemplan jornadas didácticas en centros escolares con el programa Enseñarte, porque fomenta la apreciación de la danza entre los estudiantes, con talleres interactivos, exhibiciones y clases teóricas sobre historia y técnica del arte coreográfico.

5.-Actuaciones especiales en diversos actos de Zaragoza: Día de la danza, Noche en blanco y eventos municipales; y también incluye una gira por localidades de Castellón, Madrid, Navarra, Salamanca y Toledo, dentro de un proyecto que fortalece la proyección nacional de la compañía y permite compartir su arte con públicos diversos.

PRODUCCIONES Y GIRA

Desde su fundación en 2008, LaMov ha creado más de 30 piezas combinando grandes clásicos y creaciones propias y vanguardistas, interpretando o versionando creaciones como El trovador, Lo que el cuerpo no recuerda, Payasos divinos, Forget-forgot-forgotten, La Cenicienta, Dos, Momenta, Babel y La Bella Durmiente entre otros.

La compañía, que durante todo el año combina su presencia en Zaragoza con sus actuaciones en España, afronta desde este fin de semana, el mes con mayor actividad a nivel nacional de este 2025, con 10 pases de sus producciones, ocho de ellos fuera de Zaragoza.

Además de su presencia en el Teatro Principal entre el 6 y el 9 de noviembre, con el estreno de "España en Conserva" durante este mes recorrerán con "Don Juan" las ciudades de Toledo, Móstoles, León, Ponferrada, Laguna de Duero y Medina del Campo, mientras en Salamanca llevarán su Stravinsky y a Zuera El Lago.

Este respaldo del Gobierno de la Ciudad a un proyecto consolidado y "enormemente valorado y reconocido a nivel nacional" como LaMov significa darle continuidad a la tradición de la danza en la ciudad a través de un referente artístico que, además, fomentará la práctica de esta disciplina entre los jóvenes.

Una de sus virtudes como compañía es la versatilidad que les ha permitido abordar obras clásicas con una mirada propia, así como coreografías vanguardistas que demuestran la evolución de este arte escénico en Zaragoza.

RETENCIÓN DE TALENTO

Para los bailarines de Zaragoza, LaMov y Víctor Jiménez representan la posibilidad de desarrollar una carrera artística sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. La compañía, caracterizada por su estabilidad laboral, demuestra que es posible alcanzar el éxito desde Aragón y sirve como inspiración a los más jóvenes candidatos.

La nueva residente del Ayuntamiento de Zaragoza mantiene una estrecha relación con el Conservatorio Profesional Municipal de Danza de Zaragoza, fuente de talento inicipiente y donde afloran las promesas de esta disciplina.

Los alumnos participan en clases avanzadas de la compañía y, a través de estos cursos y la relación directa con los bailarines, los egresados toman contacto con el trabajo profesional de LaMov.

TRAYECTORIA

LaMov nace en Zaragoza en febrero de 2008 bajo la dirección de Víctor Jiménez, pupilo directo y primer bailarín del Béjart Ballet de Lausanne con la dirección de Maurice Béjart, bailarín solista de la Ópera de Lyon y bailarín solista de la extinta compañía de Víctor Ullate en Madrid.

Con sus espectáculos LaMov ha demostrado una singular capacidad para renovar clásicos y profundizar y difundir iconos de la cultura occidental.

Desde su creación ha difundido esta expresión artística por toda España, Turquía, Francia, Inglaterra, Portugal o Italia. En España ha actuado en escenarios tan emblemáticos como el Teatro Campoamor de Oviedo, los Teatros del Canal en Madrid, el Teatro Jovellanos de Gijón, el Teatro Principal de Mahón, el Teatro Cervantes de Málaga, el Palacio de Festivales de Santander o los Auditorios de Vigo y Murcia, entre otros.