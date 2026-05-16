La alcaldesa Chueca destaca la nueva iluminación de la Seo porque "ensalza con orgullo nuestra cultura"

La alcaldesa Chueca junto al arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, en el estreno de la nueva iluminación de la catedral de La Seo este viernes. - TONI GALÁN

ZARAGOZA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado este viernes, junto al arzobispo Carlos Escribano, en la puesta en funcionamiento de la nueva iluminación de la catedral de La Seo. La regidora ha señalado que "esta nueva iluminación tiene un valor que va mucho más allá de lo visual. Porque iluminar La Seo es iluminar nuestra historia. Es ensalzar la cultura bimilenaria que define esta ciudad y es reivindicar el orgullo de ser zaragozanos".

El Cabildo Metropolitano de Zaragoza ha impulsado la conservación y monumentalidad de la Catedral del Salvador, La Seo, con la renovación de la iluminación exterior, una instalación que ensalza los volúmenes y detalles artísticos de este valioso y singular edificio histórico, y potencia su presencia urbana.

La actuación se ha enmarcado dentro de los actos de conmemoración de los 350 años de la bula de unión de cabildos, y de la doble catedralidad de la ciudad de Zaragoza, y coincide con el 25 aniversario de la declaración del mudéjar aragonés como Patrimonio de la Humanidad.

El nuevo alumbrado comprende la portada y la fachada que da a la plaza de La Seo, el cimborrio, el ábside y el paño mudéjar -- Patrimonio de la Humanidad-- y la imponente torre campanario, obra del s. XVII levantada según proyecto del arquitecto italiano Contini. El nuevo conjunto lumínico es un diseño del zaragozano Pedro Balaguer con un proyecto de mayor eficiencia y que implica un notable ahorro energético. Ha supuesto una inversión de 85.000 euros y ha sido ejecutado por Electricidad JAV.

El arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, ha destacado "que este es un regalo para los ciudadanos y visitantes de Zaragoza, que enfatiza la belleza de la sublime arquitectura de La Seo", y ha subrayado que esta actuación nos hace avanzar "en la senda del Bimilenario Pilar 2040, para lo que impulsamos y preparamos a las catedrales de nuestra ciudad".

En este sentido, Natalia Chueca ha añadido que "queremos que quienes nos visiten descubran una Zaragoza que deslumbra por su belleza, por su patrimonio y por su autenticidad. Y queremos también que los propios zaragozanos redescubran y vuelvan a enamorarse de una ciudad que tiene mucho de lo que sentirse orgullosa".

ZARAGOZA, CIUDAD DE DOS CATEDRALES

Zaragoza es la única ciudad del mundo con dos catedrales en activo en una sola diócesis, una excepcionalidad que le confiere una doble riqueza histórica, artística y documental, al contar no solo con dos monumentos espacios para la fe, sino también con dos bibliotecas y dos archivos catedralicios.

Este año 2026 se rememoran los 350 años de la promulgación por el papa Clemente X de la bula 'In Apostolice dignitatis' en febrero de 1676, que unificaba los cabildos de La Seo y la entonces colegiata de Santa María la Mayor y del Pilar, reconociendo a esta el título de catedral, abriéndose una nueva etapa eclesiástica y artística marcada por esta excepcionalidad.