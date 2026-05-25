La alcaldesa estudiará el impacto económico del descenso del Real Zaragoza que es "una gran pérdida"

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ZARAGOZA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho que está a la espera de conocer el resultado de un estudio que evalúe el posible impacto económico que tenga para la ciudad el descenso de Segunda División Primera RFEF del Real Zaragoza, que ha calificado de "gran pérdida para la ciudad".

Tras señalar que no es lo mismo jugar en una liga que en una inferior, ha añadido que la repercusión también tiene su reflejo en "algo intangible" como es la visibilidad para la ciudad,.

"Ya es un impacto negativo que Zaragoza, la cuarta ciudad de España con 700.000 habitantes no tuviese un equipo de fútbol jugando en Primera División, como creo que tendríamos que tener y como hemos tenido hasta la bajada a Segunda y ahora supone, por supuesto, una pérdida importante en lo intangible y en lo tangible", ha añadido.

Sobre la construcción del nuevo estadio que lleva a cabo la Sociedad Nueva Romareda --formada por el Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, y Real Zaragoza-- la alcaldesa y presidenta de la Sociedad Nueva Romareda ha subrayado que el objetivo de dicha entidades es "construir" el estadio que está en marcha "entre las tres instituciones que lo están haciendo posible".

A su parecer, este asunto es independiente de la situación deportiva del club del Real Zaragoza y ha avanzado que convocarán una reunión del Consejo de Administración "cuando toque", ya que esta confirmación del descenso a Primera RFEF es de anoche, pero su objetivo es intentar hablar con el club y con la junta directiva para conocer sus planes.

NO CAMBIA LA FINANCIACIÓN

"Creo que es muy importante para la ciudad que tengamos al Real Zaragoza otra vez fuerte y no, lamentablemente, en Primera RFEF, pero esperemos que, desde el principio de la temporada, haya un proyecto deportivo que nos dé triunfos y que permita generar esa confianza necesaria para volver a segunda. No podemos hacer otra cosa", ha reconocido.

A su entender, todo lo que sea reforzar al club y que haya una mayor vinculación con la ciudad "es algo que la afición hemos echado en falta, pues todo lo que sea reforzar esos vínculos y el club es bienvenido".

"También creo --ha agregado-- que lo que se ha venido haciendo hasta ahora nos ha llevado a donde estamos en Primera RFEF, por lo tanto habrá que tomar medidas diferentes a las que se han tomado hasta ahora para cambiar los resultados. Eso es lo que creo que, sin duda, estará trabajando y estar haciendo ahora mismo la Junta Directiva".

Tajante ha dejado claro que "no va a haber ningún cambio de financiación". "Hay una construcción de un estadio y para eso tenemos una sociedad y, por otro lado, hay un problema deportivo que ha hecho que el equipo haya bajado a Primera RFEF", ha diferenciado Chueca para incidir en que, "de momento, no hay ningún cambio en la financiación".

En este sentido, ha explicado que los acuerdos de la Sociedad La Nueva Romareda, todos los pactos que ha hecho con el club han sido teniendo en previsión cuáles serían las condiciones si subía a Primera División y cuáles serían las condiciones si bajase a Primera RFEF. "Por tanto, habrá que cumplir los pactos que están firmados donde todos los escenarios estaban previstos".

DIRECTIVA

"Yo no soy quien", ha respondido Chueca al ser preguntada por si como alcaldesa va a pedir un cambio en la directiva del Real Zaragoza. "Creo que la política no se puede mezclar con el equipo, que tiene su propiedad, sus accionistas su Junta Directiva y su gestión".

Por ello, ha dejado claro que "será la propiedad del club, que son los expertos en la materia, la que tendrá que poner los medios para cambiar los resultados". "Estoy convencida y si me piden mi consejo se lo daré: hay que cambiar lo que hasta ahora no ha funcionado y nos ha llevado al resultado que hemos tenido, pero yo no soy quién para meterme en nombres concretos".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha comentado que este asunto forma parte de los asuntos de los propietarios del club, que "serán los primeros interesados en que el club vuelva otra vez a tener los resultados deportivos que todos los zaragozanos esperamos", ha confiado.