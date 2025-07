La alcaldesa de Huesca anuncia la reurbanización de la plaza de Navarra y su entorno en 2026

HUESCA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha anunciado la reurbanización de la plaza de Navarra y su entorno en 2026, puesto que es "la hora de que el centro social y punto neurálgico de nuestra ciudad tenga una configuración coherente con el resto del centro urbano y una estética a la altura del valor que tiene para los oscenses".

Así lo ha expresado en el segundo Debate sobre el Estado de la Ciudad de la historia de Huesca y el primero del actual mandato municipal, que se celebra este jueves.

Se trata de una jornada que permite a los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Huesca valorar la gestión del equipo de gobierno y debatir sobre los principales retos y oportunidades de futuro para la ciudad.

Entre los asistentes ha estado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, y el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo.

La sesión ha comenzado a las 9.30 horas con la aprobación, por unanimidad, de la concesión de la Parrilla de Oro de la ciudad a Huerta Barbereta, un negocio familiar que representa la tradición de la huerta oscense y a aquellos hortelanos entre los que se originaron algunas de las más celebradas tradiciones laurentinas, como el dance, la fiesta del Mercado el 11 de agosto --origen de la fiesta del comercio oscense-- o la albahaca para el ornato festivo.

LOGROS Y ANUNCIOS

El Debate sobre el Estado de la Ciudad ha comenzado con la intervención de la alcaldesa, quien ha repasado los logros alcanzados en los últimos dos años y ha anunciado importantes inversiones que marcarán el futuro inmediato de la capital altoaragonesa.

Ha incidido en que ahora estamos ante una ciudad "más dinámica, más vital, más confiada, una ciudad que crece se desarrolla y avanza" e incidiendo en que "Huesca es una ciudad con gente de capacidad extraordinaria".

También, ha abordado la reforma integral de las calles Zaragoza y Alcoraz, para que tengan una configuración acorde a su condición de prioridad peatonal, lo que "supondrá una mejora sustancial de unas vías que son en muchas ocasiones el primer contacto de los visitantes con nuestro centro histórico y acceso principal a este entorno".

Además, el Ayuntamiento de Huesca abordará la reforma de los viales centrales del Parque Miguel Servet, que unen la calle del Parque con la avenida del Santo Grial, como parte de un plan integral para revalorizar la "Huesca moderna".

Con la dignificación de las ruinas del solar de Zarandia, para que forme parte de una ruta de yacimientos arqueológicos tanto con el Círculo Católico como en un futuro con el entorno de la Catedral, se ha anunciado que también se le dará funcionalidad al solar; en el vuelo de ese terreno se edificará un aparcamiento en altura que alivie los problemas de plazas de estacionamiento del centro histórico.

CALLE DESENGAÑO

En este entorno, además, se va a afrontar la comprometida y debida reurbanización de la calle Desengaño. "Es hora de hacer justicia con los vecinos que se comprometieron hace veinte años para facilitar el proyecto de restauración de la muralla y facilitaron el trazado de un paseo que se ha convertido en uno de los puntos más atractivos de la ciudad", ha expresado Lorena Orduna.

La alcaldesa ha cerrado su intervención agradeciendo a los trabajadores municipales, a su equipo de gobierno y a las distintas instituciones que colaboran con la ciudad, entre ellas el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial y la Comarca de la Hoya.

"Huesca no es solo un punto en el mapa; es la cuna de nuestras raíces y el lugar donde se entrelazan historia, tradición y los sueños de quienes la habitamos. Sigamos construyendo juntos ese orgullo con la certeza de que el futuro de Huesca se forja con el compromiso, la unidad y la pasión de su gente. Huesca no tiene límites y este equipo de gobierno no se los pone", ha concluido Orduna.