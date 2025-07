La alcaldesa de Huesca espera que las fiestas de San Lorenzo "muevan" la economía en la ciudad

HUESCA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, en el preludio de las fiestas de San Lorenzo, ha lanzado un mensaje de "participación" y "diversión", pero también de "aplicar el sentido común". Al tiempo que desea que "la economía se mueva en la ciudad".

Las fiestas de San Lorenzo se celebran del 9 al 15 de agosto en la capital altoaragonesa. "Esperamos que sean unas buenas fiestas, que todo el mundo lo pase bien, que la gente se divierta y que la economía se mueva, que la hostelería, la restauración, el comercio o el servicio de taxi, entre otros, estén muy activos", ha indicado Orduna.

Asimismo, ha hecho referencia a que los dos principales días de las fiestas 9 y 10 de agosto coincidan en fin de semana, pero ha asegurado que no es lo que más le preocupa porque ya ha ocurrido en otras ocasiones y para eso hay un gran dispositivo preparado, le preocupan las altas temperaturas o los eventos masificados.

Ha dicho que "nos puede preocupar, pero no más que otros años, porque ya ha ocurrido y ha habido otros 9 de agosto en fin de semana". Sí que ha puesto el foco en la temperatura: "Veremos los grados que hay, aunque ahora no hace tanto calor, y también me pueden preocupar plazas y grandes eventos masivos, pero para ello tenemos mucho control con ambulancias, puntos de protección civil, 112, tenemos voluntarios y una red en la ciudad para controlar todo esto".

En cualquier caso ha llamado a aplicar el sentido común. "Siempre voy a hacer un llamamiento a la tranquilidad, a la diversión, pero con sentido común y si alguien se encuentra mal y está solo se le ayude, Huesca siempre ha sido muestra de apoyo y que estos días sigamos ayudando a cualquier persona que veamos que pueda tener un problema de salud u otra situación", ha expresado la regidora.