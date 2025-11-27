La alcaldesa de Huesca traslada el apoyo del Ayuntamiento a los vecinos desalojados de la plaza de Santa Clara

Las fincas afectadas se encuentran en los portales 1,2,3 y 4 de la plaza Santa Clara de Huesca - EUROPA PRESS

HUESCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha manifestado que las personas que van a ser desalojadas de los edificios de la plaza de Santa Clara números 1, 2, 3 y 4, debido al riesgo de colapso, "tienen todo el apoyo del Ayuntamiento para todo lo que necesiten". El Consitorio, a través del Área de Acción Social y de Desarrollo, "ya ha habilitado alojamientos para todas esas personas que necesitarán dormir fuera de sus viviendas. También se va a habilitar diferentes espacios del Ayuntamiento de Huesca para que puedan trasladar sus enseres", ha dicho la alcaldesa. Se trata de 77 pisos y unas 200 personas afectadas.

"También desde el Área de Desarrollo se están localizando locales comerciales que se encuentren vacíos para que todos los comercios que están también afectados puedan trasladar lo antes posible sus empresas a estos locales comerciales".

"Esta medida se ha adoptado tras los informes técnicos del arquitecto que tenía contratada la comunidad de vecinos de la plaza Santa Clara número 4, en la que tras unos ensayos se evidenciaba de que había un riesgo estructural con posibilidad de colapso, aunque no inminente, se ha activado el CECOPAL esta mañana y nos hemos puesto a trabajar", ha comentado Orduna. El problema se encuentra en la pérdida de estabilidad de los pilares que sustentan la estructura, por un proceso de carbonatación de la armadura del hormigón.

Tras unas obras se encontraron unas deficiencias y la comunidad contrató un arquitecto que ha hecho unas pruebas de ensayo. Al recibir los resultados de estas pruebas de ensayo han avisado al Ayuntamiento para que "pudiéramos ayudarles y apoyarles en estas medidas" y la recomendación ha sido desalojar, ha apuntado la alcaldesa.

Ha continuado diciendo que "lo primero que hemos hecho es dirimir realmente la gravedad del asunto, tras ver esos informes técnicos, que insisto, que no eran del área del urbanismo, sino que eran de un arquitecto contratado por la propia comunidad, y analizar el problema".

"Por precaución, como estas son las primeras medidas, vamos a tener que tomar decisiones minuto a minuto. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Huesca ya están trabajando y, en definitiva lo que hemos hecho es activar la alarma, avisar a las familias de la necesidad de desalojar lo antes posible estos tres edificios. Se han activado todas las medidas de emergencia y están afectadas ahora mismo unas 200 personas".

Durante todos estos días el servicio de mando avanzado va a estar en el lugar del desalojo, policías y bomberos van a atender todas las situaciones. También van a venir todos los psicólogos del Ayuntamiento de Huesca para atender a las familias que necesiten.

La construcción de estos edificios datan de la década de los años 60 y habían pasado la ITE. Orduna ha hecho un llamamiento a la tranquilidad: "Son medidas de precaucación".

"El Ayuntamiento ha activado el protocolo y ayudará a todo el mundo en la medida de lo posible, no hay un plazo inmediato, pero sí que es recomendable que se vaya desalojando cuando antes, aunque el riesgo no es inminente".

Lorena Orduna ha agregado que "el arquitecto técnico que contrató la comunidad de vecinos es quien tiene que determinar el riesgo estructural, si hay reparaciones o no y si hay soluciones o no".

El Consistorio ha dispuesto un teléfono de atención e información para los afectados: 974 29 21 55