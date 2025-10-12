La alcaldesa Natalia Chueca ha lucido en la Ofrenda un "atuendo de mudar de clase acomodada"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con traje tradicional, en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar en este domingo 12 de octubre, día grande de la capital aragonesa y fiesta de la Hispanidad.

Chueca ha encabezado la representación de la corporación municipal que ha llevado flores a la Virgen y posteriormente ha asistido a la misa pontifical celebrada en la Basílica del Pilar.

Según apuntan fuentes municipales, la alcaldesa ha lucido una vestimenta tradicional que recrea "un atuendo de mudar de clase acomododa, de finales del siglo XIX en el valle del Ebro".

El vestido consta de interiores de algodón fino, saya de brocado de seda azul clara con decoración en dorados. El jubón es de seda en color dorado, mientras el mantón es de fondo crudo y está bordado con escenas chinescas en colores suaves.