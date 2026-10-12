La alcaldesa Natalia Chueca viste en la Ofrenda un traje inspirado en el siglo XVIII

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con motivo del Día de la Hispanidad, cuando se celebrando la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen, un traje inspirado en el siglo XVIII, como el de una dama de un clase social alta.

El atuendo consiste en unos interiores blancos de algodón, refajo de lana y una saya exterior de seda en color verde lima claro. Un jubón de manga larga del mismo tejido y color rematado con valencie. Cubriendo los hombros, una manteleta de tul bordado. Los aderezos son una reproducción propia de un traje de estas características.