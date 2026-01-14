La alcaldesa pide a Sánchez que, al igual que en Cataluña, da suelos de la SAREB para construir vivienda en Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en un edificio para rehabilitar en la calle Pignatelli 43 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha solicitado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que al igual que ha hecho en Cataluña, ceda suelos de la SAREB para construir vivienda en la capital aragonesa, que tendrían capacidad para hasta 2.000 viviendas, y avanzar en solucionar uno de los principales problemas de la sociedad y especialmente de los jóvenes.

Chueca ha recordado que en octubre de 2025, el Gobierno de España decidió ceder a Cataluña suelos de la SAREB para que se puedan construir 13.000 viviendas que representa alrededor del 25 por ciento de las viviendas del plan de vivienda de esa comunidad autónoma.

"Lo que he pedido es que igual que ha hecho con Cataluña, esos suelos de la SAREB que hay disponibles en Zaragoza los cedan al Ayuntamiento o a la Comunidad Autónoma de Aragón para que podamos seguir avanzando en la construcción de nueva vivienda porque hemos demostrado que lo estamos haciendo, que lo sabemos hacer con diligencia, agilidad y lo que necesitamos es esa colaboración institucional leal".

Esta petición la ha trasladado en una carta que ha remitido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pero también se ha referido expresamente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ya que ahora se han puesto el chaleco y han sacado la gorra de la vivienda y empiezan a hablar de vivienda".

De esta forma, ha dicho se demostrará si "realmente" quieren ayudar a los zaragozanos a seguir avanzando en estas soluciones que "únicamente" se ofrecen desde el trabajo y los recursos del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. "Necesitamos la tercera institución para que realmente haya una colaboración institucional integral y abordemos con lealtad institucional la solución en Zaragoza al problema de la vivienda que parece que ahora ya por fin se va a ocupar Pedro Sánchez", ha apostillado.

CARTA A LA MINISTRA

Durante su visita a la recuperación de un edificio para hacer diez viviendas de alquiler asequible, la alcaldesa también se ha dirigido a la candidata del PSOE a las alecciones autonómicas del 8 de febrero, Pilar Alegría, para decirle que si quiere colaborar que hable con la ministra de Vivienda y con Pedro Sánchez para pedirles que le contesten a la primera carta que les envió el año pasado solicitándoles terrenos de la SAREB.

Dicha misiva la ha vuelto a remitir este miércoles para insistir a Isabel Rodríguez, que puesto que la SAREB depende de su ministerio, para que otorgue el mismo trato que a Cataluña. "Que aplique la misma igualdad territorial para uno de los principales problemas que tenemos en España, que es el de la vivienda, y lo hagan también a Zaragoza".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha recordado que en las elecciones de 2023, Pedro Sánchez, "igual que ahora también se puso el chaleco", abordó el tema de la vivienda y prometió 180.000 viviendas en toda España. "Yo no se dónde están pero a Zaragoza el Gobierno de España, hasta la fecha, nos ha traído cero viviendas y cero cesiones de suelo para contribuir a paliar este problema, que si no saben hacerlo ellos lo hagamos nosotros desde nuestras competencias locales", ha criticado.

Por ello, ha animado al Gobierno central a que "con lealtad institucional y con el mismo trato de igualdad que se está dando a otros ciudadanos españoles", a los zaragozanos se les cedan suelos para poder seguir avanzando y que las 2.303 viviendas que se han impulsados en solo dos años y medio sean las primeras de un plan mucho "más ambicioso" que hay en Zaragoza.