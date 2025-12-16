La alcaldesa visita el belén de Casa Amparo, que ha mejorado la iluminación y felicita la Navidad a los 129 residentes

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita el Belén de Casa Amparo y felicita la Navidad a los 129 residentes - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado la residencia municipal Casa Amparo, donde ha asistido a la inauguración del histórico belén, que este año ha mejorado la iluminación, y ha felicitado la Navidad a los 129 resientes de los que cuatro son centenarios.

Chueca ha estado acompañada por la consejera municipal de Servicios Sociales, Marian Orós; el concejal de Vox y presidente e la Junta de Distrito de Casco Histórico, Armando Martínez; y la directora de Casa Amparo, Rosa Ledesma.

A su llegada, numerosos residentes esperaban a la comitiva para dar la bienvenida y, tras la intervención de la alcaldesa, el coro de la Asociación Musical Tempo Giusto ha cantado varios villancicos tradicionales.

"Estoy feliz de estar con vosotros, un año más, inaugurando el tradicional belén, este precioso belén de la Casa de Amparo y que, sin duda, nos marca el inicio real de la Navidad", ha expresado la alcaldesa para comentar que hay dos "hitos" importantes en la ciudad que marcan el comienzo de la Navidad, el encendido del alumbrado navideño con la inauguración del belén monumental de la plaza del Pilar y el otro es esta visita para inaugurar el tradicional belén de la Casa de Amparo.

De entre las distintas visitas que Chueca realiza a Casa Amparo a lo largo del año ha destacado esta de Navidad por ser un momento mas especial para compartir un tiempo con los residentes. "Me encanta venir porque es un momento en el que podemos reencontrarnos y podemos poner en valor la grandísima labor que hace la Casa de Amparo, liderada por Rosa Ledesma y por todo el equipo".

En su intervención, ha recordado que mantener la Casa Amparo es una de las competencias impropias que hace el Ayuntamiento, pero "de la que más orgullo sentimos", que ha hecho extensivo a Marian Orós y a Armando Martínez.

"CULTURA CRISTIANA"

Chueca le ha invitado a disfrutar de una Navidad "entrañable" en la que les ha deseado a los residentes que estén acompañados que tengan muchas visitas y que sean muy felices. "También que recordéis durante estos días de Navidad todas nuestras tradiciones y todas las Navidades que, sin duda, habéis pasado, que son muchas y que también con los recuerdos creo que podemos vivir momentos muy, muy entrañables".

La alcaldesa les ha dado las gracias "de corazón" tanto a los residentes como a todo el equipo de la Casa de Amparo, por la "gran labor" que hacen.

El agradecimiento lo ha hecho extensivo también por seguir manteniendo la tradición del belén que "es precioso" y que es una forma de "seguir manteniendo viva la tradición de nuestra Navidad, que, al final, fue el nacimiento del niño Jesús y que es el motivo por el que estos días estamos de celebración y, a veces, con tanta iluminación y tantas compras se nos olvida realmente el motivo por el que por el que estamos de fiesta y de celebración".

Para Chueca, el mantener tradiciones como el belén de la Casa de Amparo y que los ciudadanos vengan a visitarlo y en familia es "una forma de mantener vivas nuestras tradiciones y nuestra cultura".

ÁRBOL DE GANCHILLO

También ha aludido al gran árbol de Navidad de 2,5 metros de altura confeccionado con cuadrantes de ganchillo de colores y rematado con una estrella de oriente también realizada a mano entre varias residentes, parte del personal y familiares que muestra "como el trabajo en equipo permite hacer cosas grandes".

Su preparación comenzó en abril, con la ayuda del grupo de ganchillo de la Asociación María Antonia Orús de Villanueva de Gállego, que el año pasado realizó una creación similar en su municipio.

Destacar la dedicación de una de las residentes de la Casa Amparo, Celia Torres, que ha realizado unos 300 cuadrantes, de los más de 600 que componen el árbol de ganchillo. La estructura la ha diseñado el equipo de mantenimiento, que también se encarga del montaje del belén, y ha sido producida por los carpinteros de las brigadas del Ayuntamiento.

EL BELÉN CON MÁS HISTORIA DE ZARAGOZA

A lo largo de este último siglo y medio, han sido muchas las personas que han participado en la elaboración de este belén, que es uno de los más queridos y apreciados en la ciudad. En sus inicios, eran las niñas huérfanas que vivían en el centro quienes ayudaban a las religiosas de la orden de las Hijas de la Caridad.

Después, fueron voluntarios los que ayudaban a las religiosas y, en los últimos años, es el personal de mantenimiento de la residencia quien se encarga de su diseño e instalación.

Desde 2011 y hasta 2022, cada año se incorporó al belén una nueva figura, como homenaje a personas o colectivos que en la vida real tienen alguna relación con la Casa Amparo: voluntarios y las diferentes agrupaciones de profesionales que trabajan en la residencia.

Además de la presencia de estas figuras 'contemporáneas', el belén cuenta como elementos más destacables con una zona de desierto --con oasis y jaima--, un mercado, miliarios y una reproducción a escala de las tradicionales norias de la ciudad siria de Hama.

El belén de Casa Amparo se puede visitar todos los días de la semana, hasta el 7 de enero, en horario de 10.00 a 20.00 horas. Las visitas de grupos se realizarán en ese mismo horario, concertando cita previa en el teléfono '976 72 49 49'.

ASISTENCIA INTEGRAL PARA 129 RESIDENTES

La Casa Amparo es una residencia municipal para personas mayores en situación de dependencia, donde se presta asistencia integral y continuada a quienes no pueden satisfacer estas necesidades por otros medios.

En la actualidad, son 129 las personas que viven en esta casa con una edad media de 84 años y hay cuatro centenarios. Son atendidas por 52 trabajadores municipales, además de los trabajadores de contratas que prestan el servicio de comedor, limpieza, lavandería, fisioterapia, entre otros.